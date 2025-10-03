Скільки коштують генератори, зарядні станції та павербанки: ціни в Харкові
У Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, якими мешканці можуть скористатися на випадок блекауту.
За даними Харківської міськради, вартість бензинових генераторів, залежно від потужності (від 1,5 до 7,5 кВт) та виробника, становить у середньому від 7 до 50 тис. грн. Дизельні генератори потужністю від 3 до 12 кВт коштують від 40 до 120 тис. грн.
Портативні зарядні станції, які використовують для зарядки гаджетів і роботи побутової техніки, залежно від виробника, ємності та потужності, мають середню ціну від 8 до 70 тис. грн.
Павербанки коштують від 500 до 5000 грн.
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підсумували, що ціни на ці товари залишилися на рівні осені 2024 року.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, чи виїжджають люди з Харкова та області перед зимою. За його даними, відтоку населення наразі не фіксують. Також він зазначив, що підготовка регіону до опалювального сезону йде за планом.
