Як безпечно заряджати гаджети в блекаут – поради ДСНС Харкова

Суспільство 10:01   23.11.2025
Оксана Горун
Як безпечно заряджати гаджети в блекаут – поради ДСНС Харкова Зображення створене ШІ

Рятувальники ДСНС попередили мешканців Харкова та області про небезпеки, які можуть нести зарядні пристрої та генератори. І дали поради, як правильно ними користуватися.

“Світло зникає — і ми знову дістаємо павербанки та генератори, підключаємо станції. Щоб ці пристрої не стали загрозою, нагадайте собі кілька простих правил“, – рекомендує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Правила такі:

  • Використовуйте лише сертифіковані пристрої, тримайте їх сухими та чистими.
  • Не користуйтеся зарядними пристроями, якщо корпус здутий, перегрівається або має будь-який запах.
  • Заряджайте на твердій, стійкій поверхні, якомога далі від води, тканин і тепла.
  • Використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери — несертифіковані можуть перегрітися або зіпсувати акумулятор.

Читайте також: Які електрички змінюють маршрути та скасовують на Харківщині з 22 по 24 листопада

правила зарядки гаджетів від ДСНС

Якщо користуєтеся генератором

  • Розміщуйте його не ближче ніж за шість метрів від будинку та вікон.
  • Не вмикайте генератор у гаражі, під’їзді чи на балконі — чадний газ не має кольору, запаху та смаку і є смертельно небезпечним.
  • Не підключайте генератор напряму до мережі, якщо у вашому будинку немає перемикача чи інвертора.
  • Зберігайте пальне окремо — у закритій каністрі, якомога далі від вогню, нагрівальних приладів, дітей і тварин.
  • Заправляйте пальним лише вимкнений та охолоджений генератор.

правила зарядки гаджетів від ДСНС 3

Нагадаємо, у разі тривалих відключень світла в Харкові та області відкривають “пункти незламності”, де можна підзарядити гаджети, а також зігрітися та випити гарячого чаю. Як їх знайти, поради дала мерія Харкова.

Автор: Оксана Горун
