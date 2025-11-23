Як безпечно заряджати гаджети в блекаут – поради ДСНС Харкова
Рятувальники ДСНС попередили мешканців Харкова та області про небезпеки, які можуть нести зарядні пристрої та генератори. І дали поради, як правильно ними користуватися.
“Світло зникає — і ми знову дістаємо павербанки та генератори, підключаємо станції. Щоб ці пристрої не стали загрозою, нагадайте собі кілька простих правил“, – рекомендує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Правила такі:
- Використовуйте лише сертифіковані пристрої, тримайте їх сухими та чистими.
- Не користуйтеся зарядними пристроями, якщо корпус здутий, перегрівається або має будь-який запах.
- Заряджайте на твердій, стійкій поверхні, якомога далі від води, тканин і тепла.
- Використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери — несертифіковані можуть перегрітися або зіпсувати акумулятор.
Якщо користуєтеся генератором
- Розміщуйте його не ближче ніж за шість метрів від будинку та вікон.
- Не вмикайте генератор у гаражі, під’їзді чи на балконі — чадний газ не має кольору, запаху та смаку і є смертельно небезпечним.
- Не підключайте генератор напряму до мережі, якщо у вашому будинку немає перемикача чи інвертора.
- Зберігайте пальне окремо — у закритій каністрі, якомога далі від вогню, нагрівальних приладів, дітей і тварин.
- Заправляйте пальним лише вимкнений та охолоджений генератор.
Нагадаємо, у разі тривалих відключень світла в Харкові та області відкривають “пункти незламності”, де можна підзарядити гаджети, а також зігрітися та випити гарячого чаю. Як їх знайти, поради дала мерія Харкова.
