Як безпечно заряджати гаджети в блекаут – поради ДСНС Харкова

Рятувальники ДСНС попередили мешканців Харкова та області про небезпеки, які можуть нести зарядні пристрої та генератори. І дали поради, як правильно ними користуватися.

“Світло зникає — і ми знову дістаємо павербанки та генератори, підключаємо станції. Щоб ці пристрої не стали загрозою, нагадайте собі кілька простих правил“, – рекомендує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Правила такі:

Використовуйте лише сертифіковані пристрої, тримайте їх сухими та чистими.

Не користуйтеся зарядними пристроями, якщо корпус здутий, перегрівається або має будь-який запах.

Заряджайте на твердій, стійкій поверхні, якомога далі від води, тканин і тепла.

Використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери — несертифіковані можуть перегрітися або зіпсувати акумулятор.

Якщо користуєтеся генератором

Розміщуйте його не ближче ніж за шість метрів від будинку та вікон.

Не вмикайте генератор у гаражі, під’їзді чи на балконі — чадний газ не має кольору, запаху та смаку і є смертельно небезпечним.

Не підключайте генератор напряму до мережі, якщо у вашому будинку немає перемикача чи інвертора.

Зберігайте пальне окремо — у закритій каністрі, якомога далі від вогню, нагрівальних приладів, дітей і тварин.

Заправляйте пальним лише вимкнений та охолоджений генератор.

Нагадаємо, у разі тривалих відключень світла в Харкові та області відкривають “пункти незламності”, де можна підзарядити гаджети, а також зігрітися та випити гарячого чаю. Як їх знайти, поради дала мерія Харкова.