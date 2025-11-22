Які електрички змінюють маршрути й скасовують на Харківщині по 24 листопада
Про зміни у русі приміських поїздів з 22 по 24 листопада повідомили в АТ «Укрзалізниця».
22 та 23 листопада за зміненими маршрутами курсуватимуть:
з/до станції Сахновщина:
№6651 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин)
№6652 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)
№6653 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин)
№6656 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)
№6657 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)
№6660 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)
з/до станції Нововербівка:
№6684 Нововербівка – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)
№6697 Харків-Пас. – Нововербівка (замість Харків-Пас. – Берестин)
з/до станції Берестовенька:
№6678 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)
№6685 Харків-Пас. – Берестовенька (замість Харків-Пас. – Берестин)
№6688 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)
№6693 Харків-Пас. – Берестовенька (замість Харків-Пас. – Берестин)
24 листопада за зміненими маршрутами курсуватимуть:
№6651 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)
№6684 Нововербівка – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)
№6678 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)
Тимчасово не курсуватимуть:
Увечері 22 листопада:
№6527 Харків-Пас – Дубове
№7001 Харків-Пас – Лозова
22 та 23 листопада:
№6852 Дубове – Харків-Пас.
23 листопада:
№6414 Лозова – Харків-Пас.
У ці дати альтернативними поїздами в регіоні залишаються (за звичайним розкладом):
№6654 та №6658 Берестин – Орілька
№6653 та №6659 Орілька – Берестин
№6683 Мерефа – Берестин
№6686, №6690 та №6694 Берестин – Харків-Пас.
№6687 та №6691 Харків-Пас. – Берестин
Як нагадали в “Укрзалізниці”, безпекова ситуація в регіоні може впливати на ускладнення руху та миттєві зміни: затримки, зміна маршрутів, залучення резервних тепловозів тощо. Актуальний розклад приміських поїздів – на сайті.
