Які електрички змінюють маршрути й скасовують на Харківщині по 24 листопада

Про зміни у русі приміських поїздів з 22 по 24 листопада повідомили в АТ «Укрзалізниця».

22 та 23 листопада за зміненими маршрутами курсуватимуть:

з/до станції Сахновщина:

№6651 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин)

№6652 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)

№6653 Сахновщина –Берестин (замість Орілька – Берестин)

№6656 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)

№6657 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)

№6660 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька)

з/до станції Нововербівка:

№6684 Нововербівка – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)

№6697 Харків-Пас. – Нововербівка (замість Харків-Пас. – Берестин)

з/до станції Берестовенька:

№6678 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)

№6685 Харків-Пас. – Берестовенька (замість Харків-Пас. – Берестин)

№6688 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)

№6693 Харків-Пас. – Берестовенька (замість Харків-Пас. – Берестин)

24 листопада за зміненими маршрутами курсуватимуть:

№6651 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин)

№6684 Нововербівка – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)

№6678 Берестовенька – Харків-Пас. (замість Берестин – Харків-Пас.)

Тимчасово не курсуватимуть:

Увечері 22 листопада:

№6527 Харків-Пас – Дубове

№7001 Харків-Пас – Лозова

22 та 23 листопада:

№6852 Дубове – Харків-Пас.

23 листопада:

№6414 Лозова – Харків-Пас.

У ці дати альтернативними поїздами в регіоні залишаються (за звичайним розкладом):

№6654 та №6658 Берестин – Орілька

№6653 та №6659 Орілька – Берестин

№6683 Мерефа – Берестин

№6686, №6690 та №6694 Берестин – Харків-Пас.

№6687 та №6691 Харків-Пас. – Берестин

Як нагадали в “Укрзалізниці”, безпекова ситуація в регіоні може впливати на ускладнення руху та миттєві зміни: затримки, зміна маршрутів, залучення резервних тепловозів тощо. Актуальний розклад приміських поїздів – на сайті.