Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября

Транспорт 11:46   22.11.2025
Елена Нагорная
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября

Об изменениях в движении пригородных поездов с 22 по 24 ноября сообщили в АО «Укрзалізниця».

22 и 23 ноября по измененным маршрутам будут курсировать:

с/до станции Сахновщина:
№6651 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин)
№6652 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)
№6653 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин)
№6656 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)
№6657 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька – Берестин)
№6660 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орилька)

с/до станции Нововербовка:
№6684 Нововербовка – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)
№6697 Харьков-Пас. – Нововербовка (вместо Харьков-Пас. – Берестин)

с/до станции Берестовенька:
№6678 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)
№6685 Харьков-Пас. – Берестовенька (вместо Харьков-Пас. – Берестин)
№6688 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)
№6693 Харьков-Пас. – Берестовенька (вместо Харьков-Пас. – Берестин)

24 ноября по измененным маршрутам будут курсировать:

№6651 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька — Берестин)
№6684 Нововербовка – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)
№6678 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

Временно не будут курсировать:

Вечером 22 ноября:
№6527 Харьков-Пас – Дубовое
№7001 Харьков-Пас – Лозовая

22 и 23 ноября:
№6852 Дубовое – Харьков-Пас.

23 ноября:
№6414 Лозовая — Харьков-Пас.

В эти даты альтернативными поездами в регионе остаются (по обычному расписанию):

№6654 и №6658 Берестин – Орелька
№6653 и №6659 Орелька – Берестин
№6683 Мерефа – Берестин
№6686, №6690 и №6694 Берестин – Харьков-Пас.
№6687 и №6691 Харьков-Пас. – Берестин

Как напомнили в «Укрзалізниці», безопасность в регионе может повлиять на усложнение движения и мгновенные изменения: задержки, изменение маршрутов, привлечение резервных тепловозов и т. д. Актуальное расписание пригородных поездов — на сайте.

Автор: Елена Нагорная
