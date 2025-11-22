Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября

Об изменениях в движении пригородных поездов с 22 по 24 ноября сообщили в АО «Укрзалізниця».

22 и 23 ноября по измененным маршрутам будут курсировать:

с/до станции Сахновщина:

№6651 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин)

№6652 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)

№6653 Сахновщина –Берестин (вместо Орелька – Берестин)

№6656 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька)

№6657 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька – Берестин)

№6660 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орилька)

с/до станции Нововербовка:

№6684 Нововербовка – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

№6697 Харьков-Пас. – Нововербовка (вместо Харьков-Пас. – Берестин)

с/до станции Берестовенька:

№6678 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

№6685 Харьков-Пас. – Берестовенька (вместо Харьков-Пас. – Берестин)

№6688 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

№6693 Харьков-Пас. – Берестовенька (вместо Харьков-Пас. – Берестин)

24 ноября по измененным маршрутам будут курсировать:

№6651 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька — Берестин)

№6684 Нововербовка – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

№6678 Берестовенька – Харьков-Пас. (вместо Берестин – Харьков-Пас.)

Временно не будут курсировать:

Вечером 22 ноября:

№6527 Харьков-Пас – Дубовое

№7001 Харьков-Пас – Лозовая

22 и 23 ноября:

№6852 Дубовое – Харьков-Пас.

23 ноября:

№6414 Лозовая — Харьков-Пас.

В эти даты альтернативными поездами в регионе остаются (по обычному расписанию):

№6654 и №6658 Берестин – Орелька

№6653 и №6659 Орелька – Берестин

№6683 Мерефа – Берестин

№6686, №6690 и №6694 Берестин – Харьков-Пас.

№6687 и №6691 Харьков-Пас. – Берестин

Как напомнили в «Укрзалізниці», безопасность в регионе может повлиять на усложнение движения и мгновенные изменения: задержки, изменение маршрутов, привлечение резервных тепловозов и т. д. Актуальное расписание пригородных поездов — на сайте.