Харьковщину атаковали 28 БпЛА: Синегубов рассказал о последствиях ударов

28 беспилотниками атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток.

Оккупанты применили 13 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния» и 14 БпЛА, тип которых устанавливают, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Воздушным ударам подверглись восемь населенных пунктов. В поселке Золочев повреждено нежилое здание, в поселке Лимановка Лозовского района — гражданское предприятие, в селе Михайловка Лозовского района — электросети, в селе Артемовка Чугуевского района — частный дом и две машины.

В результате обстрелов пострадали два человека: 50-летний мужчина в поселке Орелька Лозовской громады и 61-летний мужчина в поселке Панютино Лозовской громады.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 22 ноября, около двух десятков раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки.