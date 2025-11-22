Харьковщину атаковали 28 БпЛА: Синегубов рассказал о последствиях ударов
28 беспилотниками атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток.
Оккупанты применили 13 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния» и 14 БпЛА, тип которых устанавливают, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Воздушным ударам подверглись восемь населенных пунктов. В поселке Золочев повреждено нежилое здание, в поселке Лимановка Лозовского района — гражданское предприятие, в селе Михайловка Лозовского района — электросети, в селе Артемовка Чугуевского района — частный дом и две машины.
В результате обстрелов пострадали два человека: 50-летний мужчина в поселке Орелька Лозовской громады и 61-летний мужчина в поселке Панютино Лозовской громады.
Как сообщал Генштаб ВСУ утром 22 ноября, около двух десятков раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки.
