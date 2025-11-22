Live

Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів

Події 09:10   22.11.2025
Олена Нагорна
Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів

28 безпілотниками атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби.

Окупанти застосували 13 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния» та 14 БпЛА, тип яких встановлюють, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряних ударів зазнали вісім населених пунктів. У селищі Золочів пошкоджено нежитлову будівлю, у селищі Лиманівка Лозівського району – цивільне підприємство, у селі Михайлівка Лозівського району – електромережі, в селі Артемівка Чугуївського району – приватний будинок та дві автівки.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: 50-річний чоловік в селищі Орілька Лозівської громади та 61-річний чоловік у селищі Панютине Лозівської громади.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 22 листопада, близько двох десятків разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби.

Читайте також: Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Відставка Єрмака і Кабміну: харківський Євромайдан висунув вимоги до влади
Відставка Єрмака і Кабміну: харківський Євромайдан висунув вимоги до влади
22.11.2025, 09:53
Сьогодні 22 листопада 2025: який день в історії
Сьогодні 22 листопада 2025: який день в історії
22.11.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 22 листопада: як минула ніч, що на фронтах
Новини Харкова – головне за 22 листопада: як минула ніч, що на фронтах
22.11.2025, 08:32
Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW
Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW
22.11.2025, 07:52
Два десятки разів атакували напередодні на Харківщині військові РФ – Генштаб
Два десятки разів атакували напередодні на Харківщині військові РФ – Генштаб
22.11.2025, 08:16
Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів
Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів
22.11.2025, 09:10

Новини за темою:

15.11.2025
Новини Харкова – головне 15 листопада: що на фронті, Зеленський про Куп’янськ
10.11.2025
13 «Іскандерів» та понад 200 БпЛА: чим била РФ по Харківщині за тиждень
05.11.2025
П’ятеро постраждалих, серед них дитина: БпЛА РФ атакував Харківщину (оновлено)
04.11.2025
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних, які йшли з білим прапором
04.11.2025
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 безпілотниками атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби.".