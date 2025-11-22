Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів
28 безпілотниками атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби.
Окупанти застосували 13 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния» та 14 БпЛА, тип яких встановлюють, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Повітряних ударів зазнали вісім населених пунктів. У селищі Золочів пошкоджено нежитлову будівлю, у селищі Лиманівка Лозівського району – цивільне підприємство, у селі Михайлівка Лозівського району – електромережі, в селі Артемівка Чугуївського району – приватний будинок та дві автівки.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: 50-річний чоловік в селищі Орілька Лозівської громади та 61-річний чоловік у селищі Панютине Лозівської громади.
Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 22 листопада, близько двох десятків разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби.
Читайте також: Чи мала армія РФ просування на фронтах Харківщини – інформація ISW
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, Олег Синегубов, пострадалі;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 09:10;