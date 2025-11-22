Харківську область атакували 28 БпЛА: Синєгубов розповів про наслідки ударів

28 безпілотниками атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби.

Окупанти застосували 13 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния» та 14 БпЛА, тип яких встановлюють, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Повітряних ударів зазнали вісім населених пунктів. У селищі Золочів пошкоджено нежитлову будівлю, у селищі Лиманівка Лозівського району – цивільне підприємство, у селі Михайлівка Лозівського району – електромережі, в селі Артемівка Чугуївського району – приватний будинок та дві автівки.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: 50-річний чоловік в селищі Орілька Лозівської громади та 61-річний чоловік у селищі Панютине Лозівської громади.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 22 листопада, близько двох десятків разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби.