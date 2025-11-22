Два десятка раз атаковали накануне на Харьковщине военные РФ — Генштаб ВСУ
Около двух десятков раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.
На Купянском направлении за сутки было шесть атак россиян. Силы обороны отбили штурмы в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, среди населенных пунктов — район села Копанки Боровской громады в Харьковской области.
В целом за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 222 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
