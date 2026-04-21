Реконструкция Лопанской набережной продолжается: сколько еще потратит Харьков

Общество 13:07   21.04.2026
Виктория Яковенко
Реконструкция Лопанской набережной продолжается: сколько еще потратит Харьков Фото: «ХАЦ»

СКП «Харьковзеленстрой» заключил договор на 1,44 млн грн с ООО «Хорда-ЮА» на разработку проектной документации капремонта второй очереди Лопанской набережной. Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Речь идет о части набережной от Митрополичего сквера до улицы Красные Ряды, 16, уточнили антикоррупционеры.

ХАЦ напомнил, что в начале апреля сообщали о том, что департамент строительства и путевого хозяйства ХГС заключил два договора на общую сумму 143,6 млн. грн с ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения», которое занималось реконструкцией Лопанской набережной и переулка Лопанского.

“В двух договорах “фигурируют” 148 архитектурно-бетонных изделий индивидуального изготовления с защитой гидрофобными материалами на общую сумму 14,6 млн грн (каждое изделие стоило 96 800 – 99 600 грн), а также плиты гранитные пиленые термообработанные на 40,5 млн грн «квадрат»). Только за эти две позиции город заплатил 55,1 млн грн”, — рассказывали антикоррупционеры.

В ХАЦ подчеркнули, что общая сумма, которую Харьков потратит на проект реконструкции Лопанской набережной, составляет 255 млн грн.

Напомним, в интервью МГ «Объектив» соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин выделил реконструкцию Лопанской набережной среди проектов, «к которым много вопросов». Он считает, что обновление набережной, как и сквера у Вечного огня — это имиджевые проекты. Подобных в Харькове не было с момента начала полномасштабного вторжения РФ, а в 2025-м они вернулись.

Автор: Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
21.04.2026, 13:35
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
21.04.2026, 13:35
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
21.04.2026, 09:11
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
21.04.2026, 09:11
19 домов повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА вечером 20 апреля (фото)
21.04.2026, 12:08
19 домов повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА вечером 20 апреля (фото)
21.04.2026, 12:08
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
21.04.2026, 12:34
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
21.04.2026, 12:34
Два дня в двух районах Харькова не будет газа
21.04.2026, 09:06
Два дня в двух районах Харькова не будет газа
21.04.2026, 09:06
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34

  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 13:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» заключил договор на 1,44 млн грн с ООО «Хорда-ЮА» на разработку проектной документации капремонта второй очереди Лопанской набережной.".