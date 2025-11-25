Сегодня 25 ноября 2025: какой праздник и день в истории

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день в 1838 году родился писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1936-м Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт. В 1956-м умер кинорежиссер и писатель Александр Довженко. В разные годы две мощные природные катастрофы унесли множество жизней.

Праздники и памятные даты 25 ноября

25 ноября в мире – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Также сегодня: День Blasé (День пресыщения или безразличия).

<br />

25 ноября в истории

25 ноября 1936 года Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт. В следующем году к нему присоединилась Италия, а в 1939-м – Испания и Венгрия. По официальной версии, подписанты пакта планировали противодействовать Коминтерну, то есть в широком смысле распространению в мире коммунистической идеологии. При этом фактически речь шла о договоренности объединиться против СССР. Японское название документа носило более открытый военный характер – «Японско-германский договор о совместной обороне». К откровенному сближению с Германией Японию подтолкнули собственные захватнические планы в отношении Китая. Маньчжурия уже была оккупирована, а империя очевидно готовилась развязать полномасштабную войну (что и произошло летом 1937-го). Однако СССР мог помешать японским планам.

«Японцев разозлил советско-китайский договор о ненападении в августе 1936 года и последующая продажа советских военных самолетов и боеприпасов Китаю», — пишет энциклопедия Britannica.

В то же время, Гитлер казался достойным союзником, ведь его партия последовательно боролась с коммунистами в Германии. Более того, с 1933 года здесь существовал свой «Антикоминтерн» (так называемый GDAV – «Общее объединение немецких антикоммунистических федераций»). Это объединение находилось в ведении главпропагандиста Гитлера Йозефа Геббельса. С началом Гражданской войны в Испании «Антикоминтерн» сосредоточился на пропаганде против Народного фронта (а впоследствии – в пользу сторонников Франко). Свою антикоммунистическую позицию как Гитлер, так и итальянский лидер Муссолини, впоследствии присоединившийся к Антикоминтерновскому пакту, представляли как защиту западных ценностей от угрозы коммунизма.

Подписанный японцами и немцами пакт состоял из трех официальных статей, дополнительного протокола и секретного дополнительного протокола. Ключевые публичные позиции сформулировали в дополнительном протоколе. В нем говорилось, что стороны обязаны принять «строгие меры против тех, кто внутри страны или вне ее прямо или посредственно действует в пользу коммунистического интернационала». Для сотрудничества в этом направлении создавалась совместная комиссия. Другие страны приглашали присоединяться.

Самым содержательным, конечно, был секретный протокол. Он называл вещи своими именами и определял СССР как главного потенциального врага.

«Правительство немецкого рейха и императорское правительство Японии, признавая, что правительство СССР работает над осуществлением целей коммунистического интернационала и намерено использовать для этой цели свою армию; убеждены, что этот факт угрожает не только существованию высоких договаривающихся государств, но и ставит под серьезную угрозу мир во всем мире; для защиты своих общих интересов договорились о следующем. 1. Если одно из высоких договаривающихся государств станет объектом неспровоцированного нападения или угрозы нападения со стороны СССР, другое высокое договаривающееся государство обязуется не принимать никаких мер, которые могли бы облегчить положение СССР. Если наступит случай, описанный в пункте 1, высокие договаривающиеся государства немедленно проведут консультации по поводу того, какие меры следует принять для защиты своих общих интересов», — в частности, говорилось в секретном протоколе.

При этом подписанты обязались в течение действия договора (пяти лет) не заключать никаких политических договоров с СССР. Для японцев, конечно, шоком стало подписание советско-немецкого пакта о ненападении (пакта Молотова – Риббентропа) в 1939 году. После этого Япония отказалась от Антикоминтерновского пакта. Но впоследствии заключила новый союз с Германией и Италией.

Церковный праздник 25 ноября

Народные приметы

Если 25 ноября выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если утром сильный мороз, то и вечер будет морозным.

Если облака плывут против ветра – к сильному снегопаду.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя сжигать листву.

Нельзя ловить раков.

День неудачный для рыбалки.