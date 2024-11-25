Сегодня 25 ноября: какой праздник и день в истории
25 ноября 2018 года произошел «Инцидент в Керченском проливе», когда корабли береговой охраны РФ напали на суда украинского Военно-морского флота. В 1956-м скончался кинорежиссер и писатель Александр Довженко. А в 1838-м родился писатель Иван Нечуй-Левицкий. Также в этот день в разные годы произошли две мощные природные катастрофы, унесшие многие жизни: землетрясение в городе Шемаха и цунами, разрушившее индийский город Коринга.
Праздники и памятные даты 25 ноября
25 ноября в мире – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Также сегодня: День Blasé (День пресыщения или День безразличия).
25 ноября в истории
25 ноября 1667 года мощное землетрясение разрушило город Шемаха (на территории современного Азербайджана). Подробнее.
25 ноября 1839 года 12-метровые волны обрушились на портовый город Коринга в Индии. Подробнее.
25 ноября 1838 года родился Иван Нечуй-Левицкий. Подробнее.
25 ноября 1956 года скончался кинорежиссер и писатель Александр Довженко. Подробнее.
25 ноября 2018 года произошел так называемый «Инцидент в Керченском проливе». Он стал первым случаем открытой российской агрессии против Украины, которую РФ совершила под своим государственным флагом.
В этот день три украинских корабля (два бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу») осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Как это предусмотрено международными нормами, Украина проинформировала о маршруте кораблей ВМС российскую сторону. На тот момент Крым уже был оккупирован захватчиками и незаконно вписан в конституцию РФ, соответственно у россиян были претензии и на территориальные воды. Так что российский флот нарушил Конвенцию ООН по морскому праву (а еще и очередной договор с Украиной – на этот раз о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива). Четыре судна береговой охраны РФ атаковали корабли Военно-морских сил ВСУ.
Керченский пролив блокировали российским танкером, которые перегородил проход под незаконно построенным оккупантами мостом. А пограничный корабль агрессоров «Дон» пошел на таран украинского «Яны Капу». Украинские артиллерийские катера попали под обстрелы. Все три судна российские пограничники-пираты захватили. 24 украинских моряка попали в плен, а шесть из них еще и были ранены. В Украине, реагируя на агрессию, ввели военное положение на 30 дней.
Моряки пробыли в российском плену почти год. При этом РФ проигнорировала решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который еще 25 мая 2019 года обязал страну-агрессора немедленно освободить экипажи и вернуть Украине захваченные корабли. Моряков обменяли в сентябре 2019 года. А 17 ноября РФ вернула Украине также катера и буксир – вернее, то, что от них осталось после действий российских военных-мародеров.
Церковный праздник 25 ноября
25 ноября чтят память священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Подробнее.
Народные приметы
Если 25 ноября выпал снег, он пролежит до самой весны.
Если утром сильный мороз, то и вечер будет морозным.
Если облака плывут против ветра – к сильному снегопаду.
Что нельзя делать 25 ноября
Нельзя сжигать листву.
Нельзя ловить раков.
День неудачный для рыбалки.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 ноября 2018 года произошел «Инцидент в Керченском проливе», когда корабли береговой охраны РФ напали на суда украинского Военно-морского флота".