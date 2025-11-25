Сьогодні 25 листопада 2025: яке свято та день в історії

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. У цей день 1838 року народився письменник Іван Нечуй-Левицький. У 1936-му Німеччина та Японія підписали Антикомінтернівський пакт. У 1956-му помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. У 2018-му стався “Інцидент у Керченській протоці». Також у цей день у різні роки дві потужні природні катастрофи забрали багато життів.

Свята та пам’ятні дати 25 листопада

25 листопада у світі – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Також сьогодні: День Blasé (День пересичення або байдужості).

25 листопада в історії

25 листопада 1667 року потужний землетрус зруйнував місто Шамахи (на території сучасного Азербайджану). Докладніше.

25 листопада 1839 року 12-метрові хвилі поглинули портове місто Корінга в Індії. Докладніше.

25 листопада 1838 року народився Іван Нечуй-Левицький. Докладніше.

25 листопада 1936 року Німеччина та Японія підписали Антикомінтернівський пакт. Наступного року до нього приєдналася Італія, а в 1939-му – Іспанія та Угорщина. За офіційною версією, підписанти пакту планували протидіяти Комінтерну, тобто в широкому розумінні поширенню у світі комуністичної ідеології. При цьому фактично йшлося про домовленість об’єднатися проти СРСР. Японська назва документа мала більш відкритий військовий характер – “Японсько-німецький договір про спільну оборону”. До відвертого зближення з Німеччиною Японію підштовхнули власні загарбницькі плани щодо Китаю. Маньчжурія вже була окупована, а імперія, очевидно, готувалася розв’язати повномасштабну війну (що й сталося влітку 1937-го). Проте СРСР міг завадити японським планам.

“Японців розлютив радянсько-китайський договір про ненапад у серпні 1936 року та подальший продаж радянських військових літаків та боєприпасів Китаю”, – пише енциклопедія “Britannica”.

Водночас Гітлер видавався гідним союзником, адже його партія послідовно боролася з комуністами в Німеччині. Щобільше, із 1933 року тут існував свій “Антикомінтерн” (так званий GDAV – “Загальне об’єднання німецьких антикомуністичних федерацій”). Це об’єднання знаходилося у віданні головпропагандиста Гітлера Йозефа Геббельса. З початком Громадянської війни в Іспанії “Антикомінтерн” зосередився на пропаганді проти Народного фронту (а згодом – на користь прихильників Франко). Свою антикомуністичну позицію як Гітлер, так і італійський лідер Муссоліні, який згодом приєднався до Антикомінтернівського пакту, представляли як захист західних цінностей від загрози комунізму.

Підписаний японцями та німцями пакт складався з трьох офіційних статей, додаткового протоколу та секретного додаткового протоколу. Ключові публічні позиції сформулювали в додатковому протоколі. У ньому говорилося, що сторони повинні вжити “суворих заходів проти тих, хто всередині країни або поза нею прямо чи посередньо діє на користь комуністичного інтернаціоналу”. Для співробітництва в цьому напрямку створювали спільну комісію. Інші країни запрошували долучатися.

Найзмістовнішим, звісно, ​​був секретний протокол. Він називав речі своїми іменами та визначав СРСР як головного потенційного ворога.

“Уряд німецького рейху та імператорський уряд Японії, визнаючи, що уряд СРСР працює над здійсненням цілей комуністичного інтернаціоналу та має намір використовувати для цієї мети свою армію; переконані, що цей факт загрожує не лише існуванню високих договірних держав, а й ставить під серйозну загрозу світовий мир; для захисту своїх спільних інтересів домовилися про наступне. 1. Якщо одна з високих договірних держав стане об’єктом неспровокованого нападу або загрози нападу з боку СРСР, інша висока договірна держава зобов’язується не вживати жодних заходів, які могли б полегшити становище СРСР. Якщо настане випадок, описаний у пункті 1, високі договірні держави негайно проведуть консультації щодо того, які заходи слід вжити для захисту своїх спільних інтересів”, – зокрема, йшлося в секретному протоколі.

При цьому підписанти зобов’язалися протягом дії договору (п’яти років) не укладати жодних політичних договорів із СРСР. Для японців, звісно, ​​шоком стало підписання радянсько-німецького пакту про ненапад (пакту Молотова – Ріббентропа) у 1939 році. Після цього Японія відмовилася від Антикомінтернівського пакту. Але згодом уклала новий союз із Німеччиною та Італією.

25 листопада 1956 року помер кінорежисер та письменник Олександр Довженко. Докладніше.

25 листопада 2018 року стався так званий “Інцидент у Керченській протоці”. Він став першим випадком відкритої російської агресії проти України, яку РФ здійснила під своїм державним прапором. Докладніше.

Церковне свято 25 листопада

25 листопада вшановують пам’ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 листопада випав сніг, то він пролежить до самої весни.

Якщо вранці стоїть сильний мороз, то і вечір буде морозним.

Якщо хмари пливуть проти вітру – до сильного снігопаду.

Що не можна робити 25 листопада

Не можна спалювати листя.

На можна ловити раків.

День невдалий для риболовлі.