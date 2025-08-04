15 млн грн долга за ТЭЦ на Харьковщине: прокуратура обратилась в суд, детали
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковские правоохранители пошли в суд из-за миллионного долга компании по концессии ТЭЦ в регионе.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет о ТЭЦ-2 «Эсхар». Отмечается, что ООО на основании договора концессии получило в управление целостный имущественный комплекс этого госпредприятия. Срок действия договора – 49 лет.
«Согласно условиям, предприятие обязано платить средства ежеквартально. Однако в течение 2024 года оно не выполняло свои финансовые обязательства», — установили в прокуратуре.
Общая сумма долга – более 15,2 млн грн, уточнили правоохранители.
Так что прокуроры обратились в суд с соответствующим иском.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: договор, долг, ТЭЦ, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители пошли в суд из-за миллионного долга компании по концессии ТЭЦ в регионе.".