Госпредприятие «Энергосталь» в Харькове выставили на продажу: стартовая цена
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» выставлено на продажу. Аукцион должен пройти 12 августа, сообщили в Фонде госимущества Украины.
Стартовая цена лота – 10,47 млн грн. В состав актива входят главный корпус на проспекте Науки, несколько помещений в Харькове по другим адресам, а также в области на площади более 50 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что «Энергосталь» имеет почти 88 млн грн кредиторской задолженности, в том числе долг по зарплате составляет более 36 млн грн, долги перед бюджетом – около 21 млн грн.
Часть недвижимых объектов имеет повреждения в результате обстрелов. На все имущество госпредприятия наложен арест.
Сообщается, что покупатель обязан в течение полугода погасить долги предприятия по зарплате и бюджету, а также не увольнять работников.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аукцион, новости Харькова, предприятие, продажа;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» выставлено на продажу.".