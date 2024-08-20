Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает

Состоялись торги по продаже здания на улице Сумской, 1 в Харькове, на котором размещен знаменитый Градусник.

Стартовой ценой единого имущественного комплекса ГУ «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» площадью более 4373 квадратных метров, в который входит также гараж в переулке Лазьковском, 7, Региональное отделение Фонда госимущества установило 839 тысяч гривен.

В торгах приняли участие 34 предприятия, победителем стала частная фирма «Гамма-55», предложившая за лот 60 миллионов и 55 гривен. Основным видом ее деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» комментируют, что это предприятие владеет сетью аптек по всей Украине (ТМ «Аптека 9-1-1») и является одним из главных игроков на рынке фармпрепаратов.

Также активисты отметили, что по состоянию на 31 марта ГУ «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» имело просроченную кредиторскую задолженность в 5,772 миллиона гривен, из них 1,376 миллиона — это задолженность по зарплате, 4,113 миллиона — задолженность перед бюджетом и 283 тысячи — другая кредиторская задолженность.

«Новый владелец должен будет в течение шести месяцев оплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, также в течение этого срока нельзя увольнять сотрудников предприятия (пять человек) по инициативе новых владельцев. Стоит отметить, что официально помещения на Сумской, 1 арендуют 12 предприятий, которые должны платить ежемесячно более 275 тысяч гривен без НДС. В здании также есть частные помещения», — рассказали в ХАЦ.

Здание на улице Сумской, 1 было возведено в 1908-1910 годах по проекту архитекторов Оскара Мунца и Альфреда Шпигеля в стиле модерн с элементами классицизма. На первых этажах размещался банк «Северный», на верхних — женские медицинские курсы. В 1920-х годах на здании появилась надстройка, в которой работал Институт экспериментальной медицины. В реестре памятников культурного наследия объект значится как памятник истории и монументального искусства местного значения. В доме работали В.П. Воробьев, Н.Ф. Мельников-Разведенков, Г.Ф. Фольборт.

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