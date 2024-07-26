Дом с Градусником в центре Харькова выставили на аукцион за 839 тысяч гривен

Здание на улице Сумской, 1, на котором размещен знаменитый харьковский Градусник, выставили на аукцион со стартовой ценой 839 тысяч гривен (без НДС). В комплекте с ним предлагают гараж в районе Журавлевского гидропарка.

Единый имущественный комплекс госучреждения «Государственный институт труда и социально-экономических исследований» выставили на торги как объект малой приватизации 25 июля, сообщается на портале ProZorro.Продажи.

В лот входят нежилые помещения, которые находятся в здании по улице Сумской, 1 и гараж в переулке Лазьковском, 7. Общая площадь имущества составляет 4,44 тысячи квадратных метров. При этом отмечается, что помещения единого комплекса частично переданы в аренду. В 839 тысяч гривен стоимость этих активов оценивалась по состоянию на 31 марта 2024 года.

Аукцион назначен на 16 августа. Заказчиком выступает Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области.

Здание на улице Сумской, 1 было возведено в 1908-1910 годах по проекту архитекторов Оскара Мунца и Альфреда Шпигеля в стиле модерн с элементами классицизма. На первых этажах размещался банк «Северный», на верхних — женские медицинские курсы. В 1920-х годах на здании появилась надстройка, в которой работал Институт экспериментальной медицины.

В реестре памятников культурного наследия объект значится как памятник истории и монументального искусства местного значения. В доме работали В.П. Воробьев, Н.Ф. Мельников-Разведенков, Г.Ф. Фольборт.