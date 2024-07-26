Будинок із Градусником у центрі Харкова виставили на аукціон за 839 тис. грн

Будівлю на вулиці Сумській, 1, на якій розміщений знаменитий харківський Градусник, виставили на аукціон зі стартовою ціною 839 тисяч гривень (без ПДВ). У комплекті із ним пропонують гараж у районі Журавлівського гідропарку.

Єдиний майновий комплекс держустанови «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» виставили на торги як об’єкт малої приватизації 25 липня, повідомляється на порталі ProZorro.

До лота входять нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі по вулиці Сумській, 1, а також гараж у провулку Лазьківскому, 7. Загальна площа майна становить 4,44 тисячі квадратних метрів. Зазначається, що приміщення єдиного комплексу частково передані в оренду. У 839 тисяч гривень вартість цих активів оцінювалася станом на 31 березня 2024 року.

Аукціон призначений на 16 серпня. Замовником виступає Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

Будівлю на вулиці Сумській, 1 було зведено у 1908-1910 роках за проєктом архітекторів Оскара Мунца та Альфреда Шпігеля у стилі модерн з елементами класицизму. На перших поверхах розміщувався банк «Північний», на верхніх – жіночі медичні курси. У 1920-х роках на домі з’явилася надбудова, де працював Інститут експериментальної медицини.

У реєстрі пам’яток культурної спадщини об’єкт значиться як пам’ятка історії та монументального мистецтва місцевого значення. У будинку працювали В.П. Воробйов, М.Ф. Мельников-Розведенків, Г.Ф. Фольборт.