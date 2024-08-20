Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
Відбулися торги з продажу будівлі на вулиці Сумській, 1 у Харкові, на якій розміщений знаменитий Градусник.
Стартовою ціною єдиного майнового комплексу ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» площею понад 4373 квадратні метри, до якого входить також гараж у провулку Лазьківському, 7, Регіональне відділення Фонду держмайна встановило 839 тисяч гривень.
У торгах взяли участь 34 підприємства, переможцем стала приватна фірма «Гамма-55», яка запропонувала за лот 60 мільйонів та 55 гривень. Основним видом її діяльності є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
У ГО «Харківський антикорупційний центр» коментують, що це підприємство володіє мережею аптек по всій Україні (ТМ «Аптека 9-1-1») та є одним із головних гравців на ринку фармпрепаратів.
Також активісти зазначили, що станом на 31 березня ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» мала прострочену кредиторську заборгованість у 5,772 мільйона гривень, з них 1,376 мільйона – це заборгованість із зарплати, 4,113 мільйона – заборгованість перед бюджетом та і 283 тисячі – інша кредиторська заборгованість.
«Новий власник повинен буде протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, також протягом цього терміну не можна звільняти співробітників підприємства (п’ятеро людей) з ініціативи нових власників. Варто зазначити, що офіційно приміщення на Сумській, 1 орендують 12 підприємств, що мають сплачувати щомісяця понад 275 тисяч гривень без ПДВ. У будівлі також є приватні приміщення», – розповіли у ХАЦ.
Будівлю на вулиці Сумській, 1 було зведено у 1908-1910 роках за проєктом архітекторів Оскара Мунца та Альфреда Шпігеля у стилі модерн з елементами класицизму. На перших поверхах розміщувався банк «Північний», на верхніх – жіночі медичні курси. У 1920-х роках на домі з’явилася надбудова, де працював Інститут експериментальної медицини. У реєстрі пам’яток культурної спадщини об’єкт значиться як пам’ятка історії та монументального мистецтва місцевого значення. У будинку працювали В.П. Воробйов, М.Ф. Мельников-Розведенків, Г.Ф. Фольборт.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 14:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відбулися торги з продажу будівлі на вулиці Сумській, 1 у Харкові, на якій розміщений знаменитий Градусник.".