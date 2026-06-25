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Сосни по мільйону в Харкові: прокуратура ініціювала розслідування

Суспільство 19:31   25.06.2026
Оксана Горун
Сосни по мільйону в Харкові: прокуратура ініціювала розслідування

Пресслужба обласної прокуратури повідомила: відомство розпочало кримінальне провадження за статтею “розтрата майна у великих розмірах” через чотири сосни вартістю 4 млн грн, які висадили біля “Градусника” в Харкові.

“Прокурори відреагували на публікації у медіа та журналістські розслідування щодо можливого заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі та висадки декоративних дерев у центральній частині Харкова. У матеріалах йдеться про суттєве завищення вартості хвойних насаджень, придбаних за кошти бюджету, зокрема закупівлю чотирьох сосен майже за 4 млн гривень та додаткові витрати на благоустрій прилеглої території”, – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Справою зацікавилася Шевченківська окружна прокуратура Харкова. Там ініціювали внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та порушили кримінальне провадження. Тепер слідчі перевірятимуть, чи були зловживання, коли формували вартість сосен, наскільки обґрунтовано обрали постачальника, а також чи відповідають поставлені дерева умовам договорів.

“Окрему увагу буде приділено обставинам формування очікуваної вартості закупівлі та можливому штучному завищенню ціни предмета закупівлі”, – наголосили в прокуратурі.

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Нагадаємо, питання чотирьох сосен біля градусника порушив Харківський антикорупційний центр у грудні минулого року. За оцінкою антикорупціонерів, за кожне дерево, яке посадили біля “Градусника”, могли переплатити у 2,5-5 разів. Також у ХАЦ наголосили, що в тендері взяв участь ще один продавець, з дешевшою пропозицією, але його відхилили. Переможцем тендеру стало ТОВ “Кузнецов ландшафтна студія”. Директор з розвитку цієї компанії Станіслав Кузнєцов пізніше коментував ситуацію. За його словами, сосни для Харкова брали в німецькому розпліднику – ще й зі знижкою. У ціну входило транспортування, посадка, система фіксації рослин, а також ПДВ. Вибір матеріалу для посадки з Європи Кузнєцов пояснював складними умовами, зокрема – невеликим обсягом ґрунту для коріння. Такі сосни, як ті, що ростуть під “Градусником”, за словами директора, “готують 20-30 років, щоб сформувати у них міцну кореневу систему” та аналогів в Україні їм немає.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 19:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кримінальне провадження розпочали за статтею “розтрата майна у великих розмірах” через чотири сосни вартістю 4 млн грн, які висадили біля “Градусника” в Харкові".