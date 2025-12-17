Live

За Італію в центрі Харкова заплатили майже 4 млн грн – ХАЦ

Суспільство 20:56   17.12.2025
Оксана Якушко
За Італію в центрі Харкова заплатили майже 4 млн грн – ХАЦ

За чотири сосни біля “Градусника” заплатили 3,8 млн грн, переплата могла становити 200-400%, повідомляє ХАЦ.

Для нової клумби у центрі міста Харківська міськрада закупила дуже дорогі дерева: три сосни “Пінія” по 973 000 гривні кожна та ще одну таку саму сосну за 876 500 грн – це відомо з договору КП “Харківзеленбуд”. Коштовні дерева висадили на спуску біля “Градусника”.

Ці дерева купили за договором від 26 серпня у ТОВ “Кузнецов ландшафтна студія”, тоді KLS загалом отримав за рослини 9,84 млн грн.

ХАЦ з’ясував, що за кожне з дерев, яке посадили біля “градусника”, могли переплатити більше у 2,5-5 разів.

На “хвойний” аукціон завітав ще один продавець, ТОВ “Голландські троянди” з більш дешевою пропозицією, але її відхилили.

Сосни, які “Харківзеленбуд” купив по 973 000 грн, “Голландські троянди” пропонували по 400 000 грн з ПДВ, а сосну, за яку заплатили 876 000 грн, можна було купити за 150 000 грн з ПДВ.

Якби б “Харківзеленбуд” придбав сосни за цінами ТОВ, то місто могло зекономити 2,45 млн грн.

ХАЦ проаналізували прайс на сайті KLS і виявили, що найдорожча звичайна сосна “Пінія”, яку пропонує фірма Станіслава Кузнецова, коштує 247 800 грн. Дорожче просто не знайти. Якби місто заплатило за цінами, оприлюдненими на сайті ландшафтної студії, то заплатили б на 2,8 млн грн менше.

Біолог Юрій Бенгус на своїй Facebook-сторінці взагалі зазначив, що у центрі Харкова висадили не італійські Пінії, а зовні схожі на них звичайну сосну та кримську, яким придали форму крони, як у пінії за допомогою стрижки.

«Справжня сосна Пінія – сосна італійська (Pinus pinea) з великими шишками і кроною як парасолька, у нас не росте (вимерзає), але це не про наш випадок. Коли ви чуєте, що “у Харкові висадили пінії”, то мова йде не про сосну італійську (справжню “Пінію”), а про сосну іншого виду, з кроною стриженою “парасолькою”, як у пінії. На мою особисту думку з чотирьох висаджених на площі дерев, вище дерево – це сосна звичайна, стрижена під пінію, а три нижчих – сосна кримська, стрижена під пінію. Сосна звичайна швидше росте і має більш прозору крону», – пояснив біолог Юрій Бенгус.

ХАЦ цитує обличчя компанії “Кузнецов ландшафтна студія” Станіслава Кузнецова, який, рекламуючи сосни, сказав: “Любите Італію – тоді сосна “Пінія” саме для вас”.

Читайте також: “Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
17.12.2025, 21:30
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
17.12.2025, 18:24
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
17.12.2025, 17:36
Новини Харкова — головне 17 грудня: Сирський про Куп’янськ, вирок навіднику
Новини Харкова — головне 17 грудня: Сирський про Куп’янськ, вирок навіднику
17.12.2025, 16:45

Новини за темою:

25.11.2025
У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ
20.08.2024
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
26.07.2024
Будинок із Градусником у центрі Харкова виставили на аукціон за 839 тис. грн
18.07.2024
Не витримав аномальної спеки: що буде з найвідомішим термометром Харкова
18.07.2024
Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За Італію в центрі Харкова заплатили майже 4 млн грн – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За чотири сосни біля “Градусника” заплатили 3,8 млн грн, переплата могла становити 200-400%, повідомляє ХАЦ.".