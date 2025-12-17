За Італію в центрі Харкова заплатили майже 4 млн грн – ХАЦ
За чотири сосни біля “Градусника” заплатили 3,8 млн грн, переплата могла становити 200-400%, повідомляє ХАЦ.
Для нової клумби у центрі міста Харківська міськрада закупила дуже дорогі дерева: три сосни “Пінія” по 973 000 гривні кожна та ще одну таку саму сосну за 876 500 грн – це відомо з договору КП “Харківзеленбуд”. Коштовні дерева висадили на спуску біля “Градусника”.
Ці дерева купили за договором від 26 серпня у ТОВ “Кузнецов ландшафтна студія”, тоді KLS загалом отримав за рослини 9,84 млн грн.
ХАЦ з’ясував, що за кожне з дерев, яке посадили біля “градусника”, могли переплатити більше у 2,5-5 разів.
На “хвойний” аукціон завітав ще один продавець, ТОВ “Голландські троянди” з більш дешевою пропозицією, але її відхилили.
Сосни, які “Харківзеленбуд” купив по 973 000 грн, “Голландські троянди” пропонували по 400 000 грн з ПДВ, а сосну, за яку заплатили 876 000 грн, можна було купити за 150 000 грн з ПДВ.
Якби б “Харківзеленбуд” придбав сосни за цінами ТОВ, то місто могло зекономити 2,45 млн грн.
ХАЦ проаналізували прайс на сайті KLS і виявили, що найдорожча звичайна сосна “Пінія”, яку пропонує фірма Станіслава Кузнецова, коштує 247 800 грн. Дорожче просто не знайти. Якби місто заплатило за цінами, оприлюдненими на сайті ландшафтної студії, то заплатили б на 2,8 млн грн менше.
Біолог Юрій Бенгус на своїй Facebook-сторінці взагалі зазначив, що у центрі Харкова висадили не італійські Пінії, а зовні схожі на них звичайну сосну та кримську, яким придали форму крони, як у пінії за допомогою стрижки.
«Справжня сосна Пінія – сосна італійська (Pinus pinea) з великими шишками і кроною як парасолька, у нас не росте (вимерзає), але це не про наш випадок. Коли ви чуєте, що “у Харкові висадили пінії”, то мова йде не про сосну італійську (справжню “Пінію”), а про сосну іншого виду, з кроною стриженою “парасолькою”, як у пінії. На мою особисту думку з чотирьох висаджених на площі дерев, вище дерево – це сосна звичайна, стрижена під пінію, а три нижчих – сосна кримська, стрижена під пінію. Сосна звичайна швидше росте і має більш прозору крону», – пояснив біолог Юрій Бенгус.
ХАЦ цитує обличчя компанії “Кузнецов ландшафтна студія” Станіслава Кузнецова, який, рекламуючи сосни, сказав: “Любите Італію – тоді сосна “Пінія” саме для вас”.
Читайте також: “Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: градусник, Италия, Пиния, сосна, Харків, ХАЦ, центр Харькова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За Італію в центрі Харкова заплатили майже 4 млн грн – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 20:56;