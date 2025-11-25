У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ

У Харкові планують відремонтувати поливальний водопровід, тротуар, систему дренажу, а також облаштувати клумбу біля “Градусника”. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр», посилаючись на систему публічних закупівель ProZorro.

“Комунальне підприємство “Харківзеленбуд” уклало договір з ТОВ “Кузнецов ландшафтна студія” на 1,47 мільйона грн щодо капітального ремонту та благоустрою території зеленої зони біля “Градусника”, – пишуть у ХАЦ.

Проте антикорупціонери знайшли завищення цін під час закупівлі.

“Для улаштування клумби придбали 377 квадратних метрів рулонного трав’яного газону по 306 гривень за квадратний метр. Це суттєво відрізняється від цін на рулонний газон, які можна зустріти в інтернеті: газон у Харкові пропонують по 120 грн за квадратний метр”, – зазначили у ХАЦ.