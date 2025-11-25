У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ
У Харкові планують відремонтувати поливальний водопровід, тротуар, систему дренажу, а також облаштувати клумбу біля “Градусника”. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр», посилаючись на систему публічних закупівель ProZorro.
“Комунальне підприємство “Харківзеленбуд” уклало договір з ТОВ “Кузнецов ландшафтна студія” на 1,47 мільйона грн щодо капітального ремонту та благоустрою території зеленої зони біля “Градусника”, – пишуть у ХАЦ.
Проте антикорупціонери знайшли завищення цін під час закупівлі.
“Для улаштування клумби придбали 377 квадратних метрів рулонного трав’яного газону по 306 гривень за квадратний метр. Це суттєво відрізняється від цін на рулонний газон, які можна зустріти в інтернеті: газон у Харкові пропонують по 120 грн за квадратний метр”, – зазначили у ХАЦ.
Читайте також: Автомобіль за млн грн хочуть купити у прифронтовій громаді на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: градусник, Харків, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 11:00;