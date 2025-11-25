В Харькове хотят обновить зеленую зону возле «Градусника» – что обнаружил ХАЦ
В Харькове планируют отремонтировать поливочный водопровод, тротуар, систему дренажа, а также обустроить клумбу возле «Градусника». Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр», ссылаясь на систему публичных закупок «ProZorro».
«Коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» заключило договор с ООО «Кузнецов ландшафтная студия» на 1,47 миллиона гривен по капитальному ремонту и благоустройству территории зеленой зоны возле «Градусника», – пишут в ХАЦ.
Однако антикоррупционеры нашли завышения цен при закупках.
«Для обустройства клумбы приобрели 377 квадратных метров рулонного травяного газона по 306 гривен за квадратный метр. Это существенно отличается от цен на рулонный газон, которые можно встретить в интернете: газон в Харькове предлагают по 120 грн/кв.м», – отметили в ХАЦ.
Читайте также: Автомобиль за млн грн хотят купить в прифронтовой громаде на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове хотят обновить зеленую зону возле «Градусника» – что обнаружил ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 11:00;