В Харькове хотят обновить зеленую зону возле «Градусника» – что обнаружил ХАЦ

В Харькове планируют отремонтировать поливочный водопровод, тротуар, систему дренажа, а также обустроить клумбу возле «Градусника». Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр», ссылаясь на систему публичных закупок «ProZorro».

«Коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» заключило договор с ООО «Кузнецов ландшафтная студия» на 1,47 миллиона гривен по капитальному ремонту и благоустройству территории зеленой зоны возле «Градусника», – пишут в ХАЦ.

Однако антикоррупционеры нашли завышения цен при закупках.

«Для обустройства клумбы приобрели 377 квадратных метров рулонного травяного газона по 306 гривен за квадратный метр. Это существенно отличается от цен на рулонный газон, которые можно встретить в интернете: газон в Харькове предлагают по 120 грн/кв.м», – отметили в ХАЦ.

