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Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова

Суспільство 13:58   18.07.2024
Оксана Якушко
Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова Фото: Харківська міськрада

Через спеку вийшло з ладу обладнання живлення міського термометра на станції метро “Історичний музей”, повідомила Харківська міськрада.

Тому не працює індикація температури та годинник.

Фахівці планують відремонтувати об’єкт до 23 липня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 13:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через спеку вийшло з ладу обладнання живлення міського термометра на станції метро “Історичний музей”, повідомила Харківська міськрада.".