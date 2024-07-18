Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова
Фото: Харківська міськрада
Через спеку вийшло з ладу обладнання живлення міського термометра на станції метро “Історичний музей”, повідомила Харківська міськрада.
Тому не працює індикація температури та годинник.
Фахівці планують відремонтувати об’єкт до 23 липня.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: градусник, жара, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 13:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через спеку вийшло з ладу обладнання живлення міського термометра на станції метро “Історичний музей”, повідомила Харківська міськрада.".