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У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку

Суспільство 09:59   17.07.2024
Оксана Горун
У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував ситуацію в місті у зв’язку зі спекою та посиленими відключеннями світла.

“У Харкові збільшилися часи відключення енергопостачання. Вони досягають десь до 6-12 годин по деяких районах міста Харкова. Тому будемо працювати над децентралізацією системи енергопостачання”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що спека в місті вже побила чотири рекорди, що були встановлені за весь період метеоспостережень, а середньодобова температура повітря сягає 36,2 градуса. При цьому наразі в місті немає перебоїв із водопостачанням, які є у багатьох населених пунктах України, у тому числі й у столиці.

“Ми забезпечені водопостачанням. Усі житлові будинки підключені до водопостачання. І працюємо над тим, щоб так і було. Цей процес налагоджений. Ми заживили критичну інфраструктуру міста. У нас є стійке водопостачання. Але ми зараз працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергопостачання, тому що чудово розуміємо, що далі буде лише важче і нам потрібно мати власне енергопостачання”, – наголосив мер Харкова.

Читайте також: Світла в Харкові не буде по 12 годин на добу: запровадили новий графік відключень

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 09:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував ситуацію в місті у зв’язку зі спекою та посиленими відключеннями світла".