У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував ситуацію в місті у зв’язку зі спекою та посиленими відключеннями світла.
“У Харкові збільшилися часи відключення енергопостачання. Вони досягають десь до 6-12 годин по деяких районах міста Харкова. Тому будемо працювати над децентралізацією системи енергопостачання”, – сказав Терехов.
Він зазначив, що спека в місті вже побила чотири рекорди, що були встановлені за весь період метеоспостережень, а середньодобова температура повітря сягає 36,2 градуса. При цьому наразі в місті немає перебоїв із водопостачанням, які є у багатьох населених пунктах України, у тому числі й у столиці.
“Ми забезпечені водопостачанням. Усі житлові будинки підключені до водопостачання. І працюємо над тим, щоб так і було. Цей процес налагоджений. Ми заживили критичну інфраструктуру міста. У нас є стійке водопостачання. Але ми зараз працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергопостачання, тому що чудово розуміємо, що далі буде лише важче і нам потрібно мати власне енергопостачання”, – наголосив мер Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, вода, електрика, жара, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував ситуацію в місті у зв’язку зі спекою та посиленими відключеннями світла".