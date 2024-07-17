У Харкові збільшився час відключень – Терехов про енергетику та спеку

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував ситуацію в місті у зв’язку зі спекою та посиленими відключеннями світла.

“У Харкові збільшилися часи відключення енергопостачання. Вони досягають десь до 6-12 годин по деяких районах міста Харкова. Тому будемо працювати над децентралізацією системи енергопостачання”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що спека в місті вже побила чотири рекорди, що були встановлені за весь період метеоспостережень, а середньодобова температура повітря сягає 36,2 градуса. При цьому наразі в місті немає перебоїв із водопостачанням, які є у багатьох населених пунктах України, у тому числі й у столиці.

“Ми забезпечені водопостачанням. Усі житлові будинки підключені до водопостачання. І працюємо над тим, щоб так і було. Цей процес налагоджений. Ми заживили критичну інфраструктуру міста. У нас є стійке водопостачання. Але ми зараз працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергопостачання, тому що чудово розуміємо, що далі буде лише важче і нам потрібно мати власне енергопостачання”, – наголосив мер Харкова.