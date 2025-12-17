За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ

За четыре cосны возле «Градусника» заплатили 3,8 млн грн, переплата могла составлять 200-400%, сообщает ХАЦ.

Для новой клумбы в центре города Харьковский горсовет закупил очень дорогие деревья: три сосны «Пиния» по 973 000 гривен каждая и еще одну такую ​​же сосну за 876 500 грн — это известно из договора КП «Харьковзеленстрой». Драгоценные деревья высадили на спуске возле «Градусника».

Эти деревья купили по договору от 26 августа у ООО «Кузнецов ландшафтная студия», тогда KLS получил за растения 9,84 млн грн.

ХАЦ выяснил, что за каждое дерево, которое посадили возле «градусника», могли переплатить больше в 2,5-5 раз.

На «хвойный» аукцион пришел еще один продавец, ООО «Голландские розы» с более дешевым предложением, но его отклонили.

Сосны, которые «Харьковзеленстрой» купил по 973 000 грн, «Голландские розы» предлагали по 400 000 грн с НДС, а сосну, за которую заплатили 876 000 грн, можно было купить за 150 000 грн с НДС.

Если бы «Харьковзеленстрой» приобрел сосны по ценам ООО, то город мог сэкономить 2,45 млн грн.

ХАЦ проанализировали прайс на сайте KLS и обнаружили, что самая дорогая обычная сосна Пиния, которую предлагает фирма Станислава Кузнецова, стоит 247 800 грн. Если бы город заплатил по ценам, обнародованным на сайте ландшафтной студии, то все равно вышло бы на 2,8 млн грн меньше.

Биолог Юрий Бенгус на своей Facebook-странице высказался, что в центре Харькова посадили не итальянские Пинии, а внешне похожие на них обычную сосну и крымскую, которым придали форму кроны, как у Пинии с помощью стрижки.

«Настоящая сосна Пиния – сосна итальянская (Pinus pinea) с большими шишками и кроной как зонтик, у нас не растет (вымерзает), но это не о нашем случае. Когда вы слышите, что «в Харькове высадили пинии», то речь идет не о сосной итальянской (настоящей «Пинии»), а о сосне другого вида, с кроной стриженным «зонтиком», как у Пинии. По моему личному мнению из четырех посаженных на площади деревьев, более высокое дерево – это сосна обыкновенная, стриженая под Пинию, а три низких – сосна крымская, стриженая под Пинию. Сосна обычная быстрее растет и имеет более прозрачную крону», – объяснил биолог Юрий Бенгус.

ХАЦ цитирует лицо компании «Кузнецов ландшафтная студия» Станислава Кузнецова, который, рекламируя сосны, сказал: «Любите Италию — тогда сосна «Пиния» именно для вас».