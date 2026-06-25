Live

Двоє людей загинули на Харківщині від ударів РФ, є постраждалі

Події 19:07   25.06.2026
Оксана Горун
Двоє людей загинули на Харківщині від ударів РФ, є постраждалі

КАБами армія РФ атакувала Куп’янський район, FPV вдарив по селу Рясне в Золочівській громаді.

“Одна людина загинула та ще 4 постраждали внаслідок ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янщини, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. —  Окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по житлових будинках на околиці селища Великий Бурлук. Внаслідок чого виникла пожежа та сталися руйнування в приватному житловому будинку на площі 150 кв.м. Пошкоджено ще шість приватних домоволодінь. У селищі Приколотне Вільхуватської громади внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки”.

КАБом ударили по Куп'янському району 25 червня 2026 2

Ще одна людина загинула в селі Рясне Золочівської громади, повідомив МГ “Об’єктив” начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Росіяни атакували FPV-дроном.

Читайте також: Пораненого та загиблу знайшли через дві доби після “прильоту” на Харківщині

“Внаслідок прямого влучання загинув цивільний чоловік 59 років. Наразі здійснюються заходи щодо евакуації тіла загиблого”, – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, російський дрон вдень ударив по Харкову. У Немишлянському районі “приліт” був по території приватного будинку. За даними обласної прокуратури, удару завдавали FPV.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Козачу Лопань зносять ФАБами – про ситуацію біля кордону написав “Мучной”
Козачу Лопань зносять ФАБами – про ситуацію біля кордону написав “Мучной”
25.06.2026, 21:38
Людей накрутили проти Києва – депутатка Куц про «дзвіночки» перед вторгненням
Людей накрутили проти Києва – депутатка Куц про «дзвіночки» перед вторгненням
25.06.2026, 20:28
Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня
Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня
25.06.2026, 20:50
Зеленський анонсував “операцію впливу” на РФ від СБУ
Зеленський анонсував “операцію впливу” на РФ від СБУ
25.06.2026, 20:19
Співпраця у сфері відновлення: Терехов підписав меморандум у Польщі
Співпраця у сфері відновлення: Терехов підписав меморандум у Польщі
25.06.2026, 21:19
Сосни по мільйону в Харкові: прокуратура ініціювала розслідування
Сосни по мільйону в Харкові: прокуратура ініціювала розслідування
25.06.2026, 19:31

Новини за темою:

25.06.2026
FPV-дрон атакував під час евакуації на Харківщині (відео)
25.06.2026
По Немишлянському району вдарив FPV – попередні дані прокуратури (фото)
24.06.2026
РФ посилює атаки FPV по Харкову, до яких районів долітає – прокуратура
24.06.2026
Пораненого та загиблу знайшли через дві доби після “прильоту” на Харківщині
24.06.2026
“Релокувати екопарк неможливо” – Фельдман відповів Синєгубову


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей загинули на Харківщині від ударів РФ, є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 19:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБами армія РФ атакувала Куп’янський район, FPV вдарив по селу Рясне в Золочівській громаді".