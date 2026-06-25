Двоє людей загинули на Харківщині від ударів РФ, є постраждалі

КАБами армія РФ атакувала Куп’янський район, FPV вдарив по селу Рясне в Золочівській громаді.

“Одна людина загинула та ще 4 постраждали внаслідок ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янщини, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. — Окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по житлових будинках на околиці селища Великий Бурлук. Внаслідок чого виникла пожежа та сталися руйнування в приватному житловому будинку на площі 150 кв.м. Пошкоджено ще шість приватних домоволодінь. У селищі Приколотне Вільхуватської громади внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки”.

Ще одна людина загинула в селі Рясне Золочівської громади, повідомив МГ “Об’єктив” начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Росіяни атакували FPV-дроном.

“Внаслідок прямого влучання загинув цивільний чоловік 59 років. Наразі здійснюються заходи щодо евакуації тіла загиблого”, – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, російський дрон вдень ударив по Харкову. У Немишлянському районі “приліт” був по території приватного будинку. За даними обласної прокуратури, удару завдавали FPV.