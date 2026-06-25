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У ХПІ новий ректор: хто очолив виш

Суспільство 17:32   25.06.2026
Оксана Горун
У ХПІ новий ректор: хто очолив виш Фото: пресслужба ХОВА

25 червня колективу НТУ “ХПІ” представили виконувачку обов’язки ректора Галину Тимченко.

 Про призначення нової керівниці вишу (поки що з приставкою “в.о.”) повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він подякував попередньому ректору Євгену Соколу, який багато років очолював Харківський політех.

“Це відповідальна посада. Саме “Політех” є одним із провідних закладів української технічної освіти, який готує фахівців, що після нашої Перемоги братимуть активну участь у відновленні промисловості, економіки та інфраструктури країни. Переконаний, що новому керівництву вдасться не лише зберегти найкращі традиції університету, а й примножити його потенціал”, – зазначив Синєгубов.

Синегубов представив ректора ХПІ Галину Тимченко
Фото: пресслужба ХОВА

Галина Тимченко – кандидатка технічних наук, доцентка. Вона – співробітниця кафедри прикладної математики НТУ “ХПІ” з 2002 року. На сайті університету зазначено, що її наукові інтереси: динаміка багатошарових пологих оболонок і теорія R-Функцій. Тимченко – випускниця ХНУ ім. В.М. Каразіна, але аспірантуру закінчувала вже в “ХПІ”. З 1997 по 2002 рік викладала у Харківському університетському ліцеї. На керівних посадах з 2016 року: була заступницею директора з навчальної роботи інженерно-фізичного факультету та заступницею директора з методичної роботи ННІФІ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 17:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 червня колективу НТУ “ХПІ” представили виконувачку обов’язки ректора Галину Тимченко".