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В ХПИ новый ректор: кто возглавил вуз

Общество 17:32   25.06.2026
Оксана Горун
В ХПИ новый ректор: кто возглавил вуз Фото: пресс-служба ХОВА

25 июня коллективу НТУ «ХПИ» представили исполняющую обязанности ректора Галину Тимченко.

 О назначении нового руководителя вуза (пока с приставкой «и.о.») сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он поблагодарил предыдущего ректора Евгения Сокола, который много лет возглавлял Харьковский политех.

«Это ответственная должность. Именно «Политех» является одним из ведущих учреждений украинского технического образования, который готовит специалистов, которые после нашей Победы будут активно участвовать в восстановлении промышленности, экономики и инфраструктуры страны», — отметил Синегубов.

Синегубов представил ректора ХПИ Галину Тимченко
Фото: пресс-служба ХОВА

Галина Тимченко — кандидат технических наук, доцент. Она — сотрудник кафедры прикладной математики НТУ «ХПИ» с 2002 года. На сайте университета указано, что ее научные интересы: динамика многослойных пологих оболочек и теория R-функций. Тимченко — выпускница ХНУ им. В.Н. Каразина, но аспирантуру заканчивала уже в «ХПИ». С 1997 по 2002 год преподавала в Харьковском университетском лицее.  На руководящих должностях с 2016 года: была заместителем директора по учебной работе инженерно-физического факультета и заместителем директора по методической работе ННИФИ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня коллективу НТУ «ХПИ» представили исполняющую обязанности ректора Галину Тимченко".