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Івана Купала на Харківщині: вінки плели в деокупованих громадах (фото)

Культура 18:20   25.06.2026
Оксана Горун
Івана Купала на Харківщині: вінки плели в деокупованих громадах (фото) Фото: Балаклійська МВА

Фотозвіти святкування Івана Купала опублікували військові адміністрації Балаклії та Ізюма.

Творча молодь Балаклійщини відзначила Івана Купала — одне з найдавніших та найпоетичніших народних свят. У часи випробувань збереження національних традицій набуває особливого значення. Це наш духовний щит та зв’язок із поколіннями, який ми зобов’язані берегти та передавати нащадкам“, — інформує Балаклійська МВА.

На Балаклійщині прикрасили Марену — традиційне купальське дерево, а також спустили на воду вінки із живих квітів.

Івана Купала у Харківській області 6
Фото: Балаклійська МВА
Івана Купала у Харківській області 5
Фото: Балаклійська МВА

В Ізюмському районі працівники культури провели майстер-клас із плетіння купальських вінків.

Івана Купала у Харківській області
Фото: Ізюмська РВА

” Дівчата, натхненні природою та фольклором, створювали барвисті вінки з польових квітів, які потім пускали річкою”, – повідомила Ізюмська РВА.

Фото: Ізюмська РВА

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 18:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотозвіти святкування Івана Купала опублікували військові адміністрації Балаклії та Ізюма".