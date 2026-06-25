Івана Купала на Харківщині: вінки плели в деокупованих громадах (фото)

Фотозвіти святкування Івана Купала опублікували військові адміністрації Балаклії та Ізюма.

“Творча молодь Балаклійщини відзначила Івана Купала — одне з найдавніших та найпоетичніших народних свят. У часи випробувань збереження національних традицій набуває особливого значення. Це наш духовний щит та зв’язок із поколіннями, який ми зобов’язані берегти та передавати нащадкам“, — інформує Балаклійська МВА.

На Балаклійщині прикрасили Марену — традиційне купальське дерево, а також спустили на воду вінки із живих квітів.

В Ізюмському районі працівники культури провели майстер-клас із плетіння купальських вінків.

” Дівчата, натхненні природою та фольклором, створювали барвисті вінки з польових квітів, які потім пускали річкою”, – повідомила Ізюмська РВА.