Росіяни скиглять: СОУ контратакували в районі Борової – Коваленко (відео)

Позитивні новини з району Борової повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Він заявив, що українські військові мають успіхи поблизу селища, яке командування РФ “освободило” на словах.

“Та сама Борова, яку за версією Герасимова та Білоусова російські війська вже контролюють і нібито там вийшли ще глибше на південь, південно-західний напрямок від Борової. Сили оборони України тут провели контратаки. Не буду показувати де саме і як саме, але контратаки мали успіх і були зоною розширення. Це неофіційна інформація, це інформація з російських пабліків, де відбувається скиглення, мовляв: “Як це так сталося? Борову оголосили, що вже контролюємо, а виявляється, що там контратакують за кілометри на північ і північно-східний напрям”, – прокоментував Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Він також інформує, що окупанти розширили зону контролю в районі Піщаного у бік Курилівки, але ця ділянка може стати для них цвинтарем.

“Треба зауважити, що використовувалися в районі Курилівки, від Піщаного до Курилівки, рельєфно-ландшафтні особливості. Росіяни знову спробували лісосмуги для подальшого просування і, користуючись цими рельєфно-ландшафтними особливостями, розширили зону контролю в районі Курилівки. Я думаю, що в подальшому вони так само спробують просунутися і навіть закріпитися. З іншого боку, ця зона якраз може стати для них таким собі цвинтарем. У нас є, я думаю, можливість перерізати це утворення, яке зараз в районі Піщаного, або контролювати саме окупантів в районі самого Піщаного, не даючи їм можливості виходу безпосередньо до Курилівки та Ківшарівки. І тут, звісно ж, треба ще зауважити, що їм пішки треба рухатись до тієї ж Ківшарівки. Якщо напряму, то це майже 6 км до Курилівки, ну, в залежності від рельєфно-ландшафтних особливостей, десь приблизно 5 км”, – каже аналітик.

Відео: Oboz.ua