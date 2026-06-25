Россияне ноют: СОУ контратаковали в районе Боровой – Коваленко (видео)

Позитивные новости из района Боровой сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он заявил, что украинские военные имеют успехи вблизи поселка, который командование РФ «освободило» на словах.

«Та самая Боровая, которую по версии Герасимова и Белоусова российские войска уже контролируют и якобы там вышли еще глубже к югу, юго-западное направление от Боровой. Силы обороны Украины здесь провели контратаки. Не буду показывать где именно и как именно, но контратаки имели успех и были зоной расширения. Это неофициальная информация, это информация из российских пабликов, где происходит нытье, мол: «Как это так произошло? Боровую объявили, что уже контролируем, а оказывается, что там контратакуют за километры на север и северо-восточное направление», — прокомментировал Коваленко в обзоре Oboz.ua.

Он также информирует, что оккупанты расширили зону контроля в районе Песчаного в сторону Куриловки, но этот участок может стать для них кладбищем.

«Надо заметить, что использовались в районе Куриловки, от Песчаного до Куриловки, рельефно-ландшафтные особенности. Россияне снова попробовали лесополосы для дальнейшего продвижения и, пользуясь этими рельефно-ландшафтными особенностями, расширили зону контроля в районе Куриловки. Я думаю, что в дальнейшем они также попытаются продвинуться и даже закрепиться. С другой стороны, эта зона как раз может стать для них неким кладбищем. У нас есть, я думаю, возможность перерезать это образование, которое сейчас в районе Песчаного, или контролировать именно оккупантов в районе самого Песчаного, не давая им возможности выхода непосредственно в Куриловку и Ковшаровку. И тут, конечно, нужно еще заметить, что им пешком нужно двигаться к той же Ковшаровке. Если напрямую, то это почти 6 км до Куриловки, ну, в зависимости от рельефно-ландшафтных особенностей, примерно 5 км”, — говорит аналитик.

Видео: Oboz.ua