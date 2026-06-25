Ивана Купала на Харьковщине: венки плели в деоккупированных громадах (фото)

Фотоотчеты празднования Ивана Купала опубликовали военные администрации Балаклеи и Изюма.

«Творческая молодежь Балаклейщины отметила Ивана Купала — один из самых древних и поэтических народных праздников. Во времена испытаний сохранение национальных традиций приобретает особое значение. Это наш духовный щит и связь с поколениями, которые мы обязаны хранить и передавать потомкам», — информирует Балаклейская ГВА.

На Балаклейщине украсили Марену — традиционное купальское дерево, а также спустили на воду венки из живых цветов.

В Изюмском районе работники культуры провели мастер-класс по плетению купальских венков.

«Девушки, вдохновленные природой и фольклором, создавали красочные венки из полевых цветов, которые потом пускали по реке», — сообщила Изюмская РВА.