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Ивана Купала на Харьковщине: венки плели в деоккупированных громадах (фото)

Культура 18:20   25.06.2026
Оксана Горун
Ивана Купала на Харьковщине: венки плели в деоккупированных громадах (фото) Фото: Балаклейская ГВА

Фотоотчеты празднования Ивана Купала опубликовали военные администрации Балаклеи и Изюма.

«Творческая молодежь Балаклейщины отметила Ивана Купала — один из самых древних и поэтических народных праздников. Во времена испытаний сохранение национальных традиций приобретает особое значение. Это наш духовный щит и связь с поколениями, которые мы обязаны хранить и передавать потомкам», — информирует Балаклейская ГВА.

На Балаклейщине украсили Марену — традиционное купальское дерево, а также спустили на воду венки из живых цветов.

Ивана Купала в Харьковской области 6
Фото: Балаклейская ГВА
Ивана Купала в Харьковской области 5
Фото: Балаклейская ГВА
Ивана Купала в Харьковской области 3
Фото: Балаклейская ГВА

В Изюмском районе работники культуры провели мастер-класс по плетению купальских венков.

Ивана Купала в Харьковской области
Фото: Изюмская РВА

«Девушки, вдохновленные природой и фольклором, создавали красочные венки из полевых цветов, которые потом пускали по реке», — сообщила Изюмская РВА.

Ивана Купала в Харьковской области 2
Фото: Изюмская РВА

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 18:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фотоотчеты празднования Ивана Купала опубликовали военные администрации Балаклеи и Изюма".