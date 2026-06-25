FPV-дрон атакував під час евакуації на Харківщині (відео)

Жителів Козачої Лопані евакуювали до Харкова поліцейські офіцери громади. Забирали людей у ​​районі Слатиного. Але й це не убезпечило від полювання російського FPV.

“Під час проведення евакуаційних заходів, вже на виїзді із населеного пункту, ворог здійснив атаку FPV-дроном. Безпілотник влучив у дорожнє покриття неподалік маршруту руху евакуаційного транспорту”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Врятованих чоловіка та жінку доставили до Харкова – до координаційного центру, зазначили в ГУНП.

“Поліція вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією”, – наголосили поліціянти.

Зазначимо, останнім часом Генштаб ЗСУ практично щодня інформує про російські атаки в районі Козачої Лопані. Той факт, що ситуація на цьому напрямку загострилася, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інститут вивчення війни інформує: геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби інфільтрації ЗС РФ.