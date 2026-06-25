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FPV-дрон атакував під час евакуації на Харківщині (відео)

Події 17:57   25.06.2026
Оксана Горун
FPV-дрон атакував під час евакуації на Харківщині (відео) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Жителів Козачої Лопані евакуювали до Харкова поліцейські офіцери громади. Забирали людей у ​​районі Слатиного. Але й це не убезпечило від полювання російського FPV.

“Під час проведення евакуаційних заходів, вже на виїзді із населеного пункту, ворог здійснив атаку FPV-дроном. Безпілотник влучив у дорожнє покриття неподалік маршруту руху евакуаційного транспорту”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Врятованих чоловіка та жінку доставили до Харкова – до координаційного центру, зазначили в ГУНП.

“Поліція вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією”, – наголосили поліціянти.

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Зазначимо, останнім часом Генштаб ЗСУ практично щодня інформує про російські атаки в районі Козачої Лопані. Той факт, що ситуація на цьому напрямку загострилася, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інститут вивчення війни інформує: геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях поблизу Козачої Лопані після спроби інфільтрації ЗС РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Козачої Лопані евакуювали до Харкова поліцейські офіцери громади. Забирали людей у ​​районі Слатиного. Але й це не убезпечило від полювання російського FPV".