Два человека погибли на Харьковщине от ударов РФ, есть пострадавшие

КАБами армия РФ атаковала Купянский район, FPV ударил по селу Рясное в Золочевской громаде.

«Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате ударов управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянщины, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Оккупанты нанесли удары авиационными бомбами по жилым домам на окраине поселка Великий Бурлук. В результате возник пожар и произошли разрушения в частном жилом доме на площади 150 кв. м. Повреждены еще шесть частных домовладений. В поселке Приколотное Ольхватской громады в результате авиаудара повреждены частные жилые дома».

Еще один человек погиб в селе Рясное Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко. Россияне атаковали FPV-дроном.

«В результате прямого попадания погиб гражданский мужчина 59 лет. В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации тела погибшего», — отметил Коваленко.

Напомним, российский дрон днем ударил по Харькову. В Немышлянском районе «прилет» был по территории частного дома. По данным областной прокуратуры, удар нанесли FPV.