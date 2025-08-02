Держпідприємство «Енергосталь» у Харкові виставили на продаж: стартова ціна

Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» виставлене на продаж. Аукціон має пройти 12 серпня, повідомили у Фонді держмайна України.

Стартова ціна лота – 10,47 млн грн. До складу активу входять головний корпус на проспекті Науки, кілька приміщень у Харкові за іншими адресами, а також в області на площі понад 50 тисяч квадратних метрів.

Зазначається, що «Енергосталь» має майже 88 млн грн кредиторської заборгованості, зокрема борг із зарплати становить понад 36 млн грн, борги перед бюджетом – близько 21 млн грн.

Частина нерухомих об’єктів має пошкодження внаслідок обстрілів. На все майно держпідприємства накладений арешт.

Повідомляється, що покупець зобов’язаний протягом пів року погасити борги підприємства із зарплати і до бюджету, а також не звільняти працівників.