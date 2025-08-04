15 млн грн боргу за ТЕЦ на Харківщині: прокуратура звернулась до суду, деталі
Фото: Харківська обласна прокуратура
Харківські правоохоронці пішли до суду через мільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ в регіоні.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про ТЕЦ-2 «Есхар». Зазначається, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс цього держпідприємства. Строк дії договору – 49 років.
«Згідно з умовами, підприємство зобов’язане сплачувати кошти щоквартально. Однак упродовж 2024 року воно не виконувало своїх фінансових зобов’язань», – встановили у прокуратурі.
Загальна сума боргу – понад 15,2 млн грн, уточнили правоохоронці.
Тож прокурори звернулися до суду з відповідним позовом.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: договор, долг, ТЭЦ, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці пішли до суду через мільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ в регіоні.".