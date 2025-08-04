15 млн грн боргу за ТЕЦ на Харківщині: прокуратура звернулась до суду, деталі

Харківські правоохоронці пішли до суду через мільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ в регіоні.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про ТЕЦ-2 «Есхар». Зазначається, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс цього держпідприємства. Строк дії договору – 49 років.

«Згідно з умовами, підприємство зобов’язане сплачувати кошти щоквартально. Однак упродовж 2024 року воно не виконувало своїх фінансових зобов’язань», – встановили у прокуратурі.

Загальна сума боргу – понад 15,2 млн грн, уточнили правоохоронці.

Тож прокурори звернулися до суду з відповідним позовом.