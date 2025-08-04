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15 млн грн боргу за ТЕЦ на Харківщині: прокуратура звернулась до суду, деталі

Суспільство 12:35   04.08.2025
Вікторія Яковенко
15 млн грн боргу за ТЕЦ на Харківщині: прокуратура звернулась до суду, деталі Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці пішли до суду через мільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ в регіоні.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, йдеться про ТЕЦ-2 «Есхар». Зазначається, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс цього держпідприємства. Строк дії договору – 49 років.

«Згідно з умовами, підприємство зобов’язане сплачувати кошти щоквартально. Однак упродовж 2024 року воно не виконувало своїх фінансових зобов’язань», – встановили у прокуратурі.

Загальна сума боргу – понад 15,2 млн грн, уточнили правоохоронці.

Тож прокурори звернулися до суду з відповідним позовом.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «15 млн грн боргу за ТЕЦ на Харківщині: прокуратура звернулась до суду, деталі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці пішли до суду через мільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ в регіоні.".