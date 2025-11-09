Live

Какое соглашение подписал Терехов с партнерами

Политика 13:15   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Какое соглашение подписал Терехов с партнерами Фото: ХГС

Мэр Игорь Терехов подписал с партнерами соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики, культуры, образования, инклюзии, энергетики, водоснабжения и экономического развития, пишут в пресс-службе мэрии. 

«В церемонии приняли участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, мэр Страсбурга Жанна Барсегян, президент Еврометрополии Страсбурга Пия Имбс и мэр города Кель Вольфрам Бриц. Также присутствовал постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий», – передают в мэрии.

Мэр Игорь Терехов отметил, что сейчас, во время войны, крайне важна сплоченность партнеров.

«Когда мы объединены – мы непобедимы. Это не о страхе – это о силе. И вместе мы будем еще сильнее», – сказал Терехов.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян отметила, что подписание документа – символично. Ведь мероприятие прошло накануне 30-й годовщины вступления Украины в Совет Европы

«Во времена, когда насилие пытается навязать свои законы, когда кажется, что война – это неизбежность, мы выбираем путь диалога, партнерства и сотрудничества. Страсбург – город, помнящий ужасы войны, но верящий в примирение и мир. Именно поэтому акт братства с Харьковом имеет для нас такое глубокое значение», – подчеркнула Жанна Барсегян

Президент Еврометрополии Страсбурга Пия Имбс отметила, что восхищается харьковчанами, которые уже третий год держат удар российского агрессора.

«Харьков находится всего в нескольких десятках километров от российской границы и едва ли не каждый день подвергается обстрелам. Но город держится, все службы работают, жизнь продолжается», – добавила Пия Имбс.

Она также акцентировала, что все стороны рассчитывают на длительное сотрудничество, касаемо помощи Харькову и местным жителям.

Читайте также: Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
09.11.2025, 11:01
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
09.11.2025, 10:26
Новые ограничения: как сегодня в Харькове будет ходить общественный транспорт
Новые ограничения: как сегодня в Харькове будет ходить общественный транспорт
09.11.2025, 10:21
Какое соглашение подписал Терехов с партнерами
Какое соглашение подписал Терехов с партнерами
09.11.2025, 13:15

Новости по теме:

28.09.2025
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
04.08.2025
15 млн грн долга за ТЭЦ на Харьковщине: прокуратура обратилась в суд, детали
08.10.2024
На Харьковщине КП заказало ремонт кровли дома: цены выше в 5 раз – ХАЦ
12.09.2024
Мужчина, незаконно пользовавшийся землей на Харьковщине, решил схитрить
08.07.2024
Заключен договор на вторую подземную школу в Харькове: детали, когда построят


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какое соглашение подписал Терехов с партнерами», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов подписал с партнерами соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики, культуры, образования, инклюзии".