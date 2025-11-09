Какое соглашение подписал Терехов с партнерами

Мэр Игорь Терехов подписал с партнерами соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики, культуры, образования, инклюзии, энергетики, водоснабжения и экономического развития, пишут в пресс-службе мэрии.

«В церемонии приняли участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, мэр Страсбурга Жанна Барсегян, президент Еврометрополии Страсбурга Пия Имбс и мэр города Кель Вольфрам Бриц. Также присутствовал постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий», – передают в мэрии.

Мэр Игорь Терехов отметил, что сейчас, во время войны, крайне важна сплоченность партнеров.

«Когда мы объединены – мы непобедимы. Это не о страхе – это о силе. И вместе мы будем еще сильнее», – сказал Терехов.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян отметила, что подписание документа – символично. Ведь мероприятие прошло накануне 30-й годовщины вступления Украины в Совет Европы

«Во времена, когда насилие пытается навязать свои законы, когда кажется, что война – это неизбежность, мы выбираем путь диалога, партнерства и сотрудничества. Страсбург – город, помнящий ужасы войны, но верящий в примирение и мир. Именно поэтому акт братства с Харьковом имеет для нас такое глубокое значение», – подчеркнула Жанна Барсегян

Президент Еврометрополии Страсбурга Пия Имбс отметила, что восхищается харьковчанами, которые уже третий год держат удар российского агрессора.

«Харьков находится всего в нескольких десятках километров от российской границы и едва ли не каждый день подвергается обстрелам. Но город держится, все службы работают, жизнь продолжается», – добавила Пия Имбс.

Она также акцентировала, что все стороны рассчитывают на длительное сотрудничество, касаемо помощи Харькову и местным жителям.