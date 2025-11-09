Яку угоду підписав Терехов із партнерами

Мер Ігор Терехов підписав із партнерами угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики, культури, освіти, інклюзії, енергетики, водопостачання та економічного розвитку, пишуть у пресслужбі мерії.

“У церемонії взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, мер Страсбурга Жанна Барсегян, президент Єврометрополії Страсбурга Пія Імбс та мер міста Кель Вольфрам Бриц. Також був присутній постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький”, – передають у мерії.

Мер Ігор Терехов зазначив, що зараз, під час війни, вкрай важливою є згуртованість партнерів.

“Коли ми об’єднані – ми непереможні. Це не про страх – це про силу. І разом ми будемо ще сильнішими”, – сказав Терехов.

Мер Страсбурга Жанна Барсегян наголосила, що підписання документа – символічне. Адже захід пройшов напередодні 30-х роковин вступу України до Ради Європи

“У часи, коли насильство намагається нав’язати свої закони, коли здається, що війна – це неминучість, ми обираємо шлях діалогу, партнерства і співпраці. Страсбург – місто, що пам’ятає жахи війни, але вірить у примирення й мир. Саме тому цей акт братерства з Харковом має для нас таке глибоке значення”, – наголосила Жанна Барсегян.

Президент Єврометрополії Страсбурга Пія Імбс наголосила, що захоплюється харків’янами, які вже третій рік тримають удар російського агресора.

“Харків перебуває лише за кілька десятків кілометрів від російського кордону і чи не щодня зазнає обстрілів. Але місто тримається, всі служби працюють, життя триває”, – додала Пія Імбс.

Вона також наголосила, що всі сторони розраховують на тривалу співпрацю щодо допомоги Харкову та місцевим жителям.