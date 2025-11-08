Live

Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу

Події 18:13   08.11.2025
Оксана Горун
Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в енергетиці регіону станом на вечір 8 листопада після нічного масованого удару РФ.

Керівник ХОВА поінформував, що в Харкові провели засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків атаки РФ по енергетиці. До регіону приїхала міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Ситуація у сфері енергозабезпечення та енергогенерації в Харківській області, дійсно, складна. Попереду у нас – багато роботи. Працюємо безперервно, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання в усі громади регіону. Задіяні всі фахівці, основні й додаткові ресурси“, – зазначив Синєгубов.

Міністр енергетики Світлана Грінчук та Синегубів на нараді у Харкові 8 листопада 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Він повідомив, що в області розгорнули всі пункти незламності. А також закликав усіх економно споживати електроенергію, що прискорить відновлювальні роботи та допоможе енергетикам рівномірно розподілити навантаження.

Читайте також:  Що зі світом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація

Раніше у ПАТ “Центренерго” заявили, що  всі їхні три ТЕС, зокрема Зміївська на Харківщині, більше не генерують електрику. Росіяни завдали по цих об’єктах найсильнішого удару з початку війни.

Автор: Оксана Горун
Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу
