Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в енергетиці регіону станом на вечір 8 листопада після нічного масованого удару РФ.
Керівник ХОВА поінформував, що в Харкові провели засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків атаки РФ по енергетиці. До регіону приїхала міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
“Ситуація у сфері енергозабезпечення та енергогенерації в Харківській області, дійсно, складна. Попереду у нас – багато роботи. Працюємо безперервно, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання в усі громади регіону. Задіяні всі фахівці, основні й додаткові ресурси“, – зазначив Синєгубов.
Він повідомив, що в області розгорнули всі пункти незламності. А також закликав усіх економно споживати електроенергію, що прискорить відновлювальні роботи та допоможе енергетикам рівномірно розподілити навантаження.
Читайте також: Що зі світом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація
Раніше у ПАТ “Центренерго” заявили, що всі їхні три ТЕС, зокрема Зміївська на Харківщині, більше не генерують електрику. Росіяни завдали по цих об’єктах найсильнішого удару з початку війни.
