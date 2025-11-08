Усі ТЕС Центренерго не генерують електрику, в тому числі – Зміївська

ПАТ “Центренерго” у фейсбуці заявило, що удар по об’єктах компанії минулої ночі був наймасовішим з початку війни. Зараз на всіх ТЕС генерація – нуль.

“Наймасованіший удар по наших ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон! Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації”, — повідомили в ПАТ.

Станції, якими керує компанія, — це Зміївська ТЕС у Харківській області, а також Вуглегірська та Трипільська теплоелектростанції. За інформацією Центренерго, вони у вогні.

“Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. Але, ми знову будемо робити те, що вміємо найкраще, перемагаючи втому і біль від втрат: відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію! Бо іншого вибору немає”, – підкреслили енергетики.

Раніше в Міненерго констатували, що Харківська область – серед регіонів України, де найважча ситуація із забезпеченням електрикою.