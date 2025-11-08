Що зі світлом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація – Міненерго

Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, 8 листопада в нацмарафоні повідомив, що в низці регіонів України (серед них – Харківщина) тривають аварійні відключення, від них хочуть плавно перейти до обмежень потужності.

“Найважча ситуація в прифронтових і прикордонних областях і в місцях, де було безпосередньо завдано ударів. Це Київська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Харківська, звісно, області. Це області, де були сьогодні вранішні атаки та де є наслідки попередніх атак“, – сказав Колісник.

Він зазначив, що росіяни під час нинішньої нічної ракетної атаки, зокрема, били по об’єктах, яким і так дісталося під час попередньої атаки. І це ускладнює відновлення. Також ворог використав ракети з касетною бойовою частиною. Це збільшило площу ураження та ускладнило роботу ДСНС із локалізації пожеж на місцях “прильотів”.

“Зараз ми плавно намагаємося перейти в графіки обмеження потужності та погодинної подачі електричної енергії. І тут хочеться звернутися до споживачів: будь ласка, навіть, якщо є електрична енергія, користуйтеся нею раціонально, адже це допомагає нам зменшити навантаження на електросистему й таким чином розподілити доступну електричну енергію всім споживачам пропорційно. Зараз також виконуються так звані оперативні, тимчасові схеми заживлення, щоб швидко можна було відновити електропостачання в населених пунктах“, – зазначив заступник міністра енергетики.

Нагадаємо, вночі у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область знеструмлені. У Харкові частково працює міський електротранспорт, але поїзди в метро не ходять.