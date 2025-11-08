Live

Напруга дуже нестабільна – мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом

Суспільство 15:36   08.11.2025
Оксана Горун
Мер Златополя Микола Бакшеєв повідомив, що в місті довелося призупинити роботу котелень, які забезпечують опалення. Також уночі планують відключити воду.

“Внаслідок нічної терористичної атаки з боку російської федерації на енергосистему України, напруга в мережі дуже нестабільна.
Тому постачання води буде припинено з 22.00 до 6.00 ранку”, – написав Бакшеєв.

Він також поінформував, що в місті призупинили роботу котелень.

“Запуск котлів буде можливий лише після стабілізації електропостачання. Використання аварійних запасів дизельного палива на запуск генераторів для живлення котлів – наразі недоцільно, так як на вулиці плюсова температура”, – пояснив рішення міський голова.

Нагадаємо про інші наслідки відключень електрики у громадах області:

🔹 У Дергачах запровадили резервний графік подачі води.
🔹 У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж.
🔹 Уся Ізюмська громада без світла. У МВА наголосили: “За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але дуже низька”.

Читайте також: Скорочення залізничних маршрутів із Києва через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця

Значна частина Харкова також знеструмлена. При цьому в місті працює електротранспорт, окрім метро – воно діє як укриття, але поїзди не їздять.

Автор: Оксана Горун
