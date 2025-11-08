Напруга дуже нестабільна – мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом
Мер Златополя Микола Бакшеєв повідомив, що в місті довелося призупинити роботу котелень, які забезпечують опалення. Також уночі планують відключити воду.
“Внаслідок нічної терористичної атаки з боку російської федерації на енергосистему України, напруга в мережі дуже нестабільна.
Тому постачання води буде припинено з 22.00 до 6.00 ранку”, – написав Бакшеєв.
Він також поінформував, що в місті призупинили роботу котелень.
“Запуск котлів буде можливий лише після стабілізації електропостачання. Використання аварійних запасів дизельного палива на запуск генераторів для живлення котлів – наразі недоцільно, так як на вулиці плюсова температура”, – пояснив рішення міський голова.
Нагадаємо про інші наслідки відключень електрики у громадах області:
🔹 У Дергачах запровадили резервний графік подачі води.
🔹 У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж.
🔹 Уся Ізюмська громада без світла. У МВА наголосили: “За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але дуже низька”.
Читайте також: Скорочення залізничних маршрутів із Києва через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця
Значна частина Харкова також знеструмлена. При цьому в місті працює електротранспорт, окрім метро – воно діє як укриття, але поїзди не їздять.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бакшеєв, вода, електрика, златополь, новини Харкова, опалення;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Напруга дуже нестабільна – мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 15:36;