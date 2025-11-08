Live

У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж – мер Мінаєва

Суспільство 12:51   08.11.2025
Оксана Горун
У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж – мер Мінаєва

У Чугуєві через дефіцит електроенергії 8 листопада немає тепла та не працюють ліфти. Міська голова Галина Мінаєва запевнила, що щойно напруга стабілізується, надання послуг ЖКГ відновлять.

“Міста та села, в тому числі й нашої громади, відчувають значний дефіцит електроенергії. Це своєю чергою вкрай ускладнює роботу комунальної інфраструктури. Не дивлячись на відчайдушні намагання наших комунальників підтримувати сталу роботу своїх підприємств і надавати вам відповідні послуги, ми вимушені обмежити деякі з них. Зокрема, наразі припинено роботу ліфтового господарства та тепломереж”, – написала Мінаєва.

Вона наголосила: “Як тільки напруга в електромережах стабілізується, послуги ЖКГ почнуть надаватися в повному обсязі”.

Про перебої з опаленням та холодною водою також повідомляли в соцмережах мешканці Харкова. Керівництво Ізюмської громади поінформувало, що вся територія без електрики.

“Станом на 12:00 інформація про терміни відновлення електропостачання, на жаль, відсутня”, –  прокоментували в громаді.

Мешканців, які залишилися без світла та тепла, закликають звертатися до “пунктів незламності”.

Читайте також: Пункти незламності в Харкові: як знайти

Автор: Оксана Горун
