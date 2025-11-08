У Чугуєві після ракетної атаки призупинили роботу тепломереж – мер Мінаєва
У Чугуєві через дефіцит електроенергії 8 листопада немає тепла та не працюють ліфти. Міська голова Галина Мінаєва запевнила, що щойно напруга стабілізується, надання послуг ЖКГ відновлять.
“Міста та села, в тому числі й нашої громади, відчувають значний дефіцит електроенергії. Це своєю чергою вкрай ускладнює роботу комунальної інфраструктури. Не дивлячись на відчайдушні намагання наших комунальників підтримувати сталу роботу своїх підприємств і надавати вам відповідні послуги, ми вимушені обмежити деякі з них. Зокрема, наразі припинено роботу ліфтового господарства та тепломереж”, – написала Мінаєва.
Вона наголосила: “Як тільки напруга в електромережах стабілізується, послуги ЖКГ почнуть надаватися в повному обсязі”.
Про перебої з опаленням та холодною водою також повідомляли в соцмережах мешканці Харкова. Керівництво Ізюмської громади поінформувало, що вся територія без електрики.
“Станом на 12:00 інформація про терміни відновлення електропостачання, на жаль, відсутня”, – прокоментували в громаді.
Мешканців, які залишилися без світла та тепла, закликають звертатися до “пунктів незламності”.
