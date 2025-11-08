В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей — мэр Минаева
В Чугуеве из-за дефицита электроэнергии 8 ноября нет тепла и не работают лифты. Городской голова Галина Минаева заверила, что как только напряжение стабилизируется, предоставление услуг ЖКХ возобновят.
«Города и села, в том числе и нашей громады, испытывают значительный дефицит электроэнергии. Это, в свою очередь, крайне усложняет работу коммунальной инфраструктуры. Несмотря на отчаянные попытки наших коммунальщиков поддерживать постоянную работу своих предприятий и оказывать вам соответствующие услуги, мы вынуждены ограничить некоторые из них. В частности, приостановлена работа лифтового хозяйства и теплосетей», — написала Минаева.
Она подчеркнула: «Когда напряжение в электросетях стабилизируется, услуги ЖКХ начнут предоставляться в полном объеме».
О перебоях с отоплением и холодной водой также сообщали в соцсетях жители Харькова. Руководство Изюмской громады сообщило, что вся территория без электричества.
«По состоянию на 12:00 информация о сроках восстановления электроснабжения, к сожалению, отсутствует», — прокомментировали в громаде.
Жителей, оставшихся без света и тепла, призывают обращаться в «пункты незламності».
