В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей — мэр Минаева

В Чугуеве из-за дефицита электроэнергии 8 ноября нет тепла и не работают лифты. Городской голова Галина Минаева заверила, что как только напряжение стабилизируется, предоставление услуг ЖКХ возобновят.

«Города и села, в том числе и нашей громады, испытывают значительный дефицит электроэнергии. Это, в свою очередь, крайне усложняет работу коммунальной инфраструктуры. Несмотря на отчаянные попытки наших коммунальщиков поддерживать постоянную работу своих предприятий и оказывать вам соответствующие услуги, мы вынуждены ограничить некоторые из них. В частности, приостановлена ​​работа лифтового хозяйства и теплосетей», — написала Минаева.

Она подчеркнула: «Когда напряжение в электросетях стабилизируется, услуги ЖКХ начнут предоставляться в полном объеме».

О перебоях с отоплением и холодной водой также сообщали в соцсетях жители Харькова. Руководство Изюмской громады сообщило, что вся территория без электричества.

«По состоянию на 12:00 информация о сроках восстановления электроснабжения, к сожалению, отсутствует», — прокомментировали в громаде.

Жителей, оставшихся без света и тепла, призывают обращаться в «пункты незламності».