«Пункти незламності» в Харькове: как найти

В Харькове с ночи 8 ноября отсутствует электричество, жители отдельных районов информируют, что также пропало отопление и холодная вода. Напоминаем, как найти «пункти незламності», где тепло, есть подзарядка и горячие напитки.

Есть несколько способов найти ближайший к себе «пункт незламності». О них информировала мэрия Харькова. Так, их нанесли на интерактивную карту на Геопортале Харькова. Она доступна по ссылке: https://smart.khmr.gov.ua/. При заходе на портал необходимо выбрать, что именно вы ищите на карте, и поставить галочку.

Второй вариант — открыть чат-бот «Харьков — твой дом» в Telegram — https://t.me/tviyDimKharkivBot. Там нужно выбрать «Пункти незламності», затем поделиться геолокацией — и в ответ получите карту с тремя ближайшими пунктами в радиусе 5 км.

Также информация о локации пунктов есть в приложении «Дія».