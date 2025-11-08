Live

Пункти незламності в Харкові: як знайти

Суспільство 10:49   08.11.2025
Оксана Горун
Пункти незламності в Харкові: як знайти Фото: Харківська міськрада

У Харкові з ночі 8 листопада відсутня електрика, мешканці окремих районів інформують, що також зникло опалення та холодна вода. Нагадуємо, як знайти пункти незламності, де тепло, є підзарядка та гарячі напої.

Є кілька способів знайти найближчий до себе “пункт незламності”. Про них інформувала мерія Харкова. Так, їх нанесли на інтерактивну карту на Геопорталі Харкова. Вона доступна за посиланням: https://smart.khmr.gov.ua/. При заході на портал необхідно вибрати, що саме ви шукайте на мапі, та поставити галочку.

Другий варіант – відкрити чат-бот “Харків – твій дім” у телеграмі – https://t.me/tviyDimKharkivBot. Там потрібно вибрати “Пункти незламності”, потім поділитися геолокацією – і у відповідь отримаєте карту із трьома найближчими пунктами у радіусі 5 км.

Також інформація про локацію пунктів є в застосунку Дія.

Читайте також: Імовірність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька — МВА на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун