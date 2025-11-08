Live

У Дергачах ввели резервний графік подачі води: як він працюватиме

Суспільство 13:37   08.11.2025
Оксана Горун
У Дергачах ввели резервний графік подачі води: як він працюватиме

У Дергачах у зв’язку з аварійними відключеннями електрики по всій області воду подаватимуть кілька разів на день по кілька годин, повідомив начальник МВА 8 листопада.

У зв’язку з відсутністю електроенергії КП “Дергачікомунсервіс” вводить резервний графік подачі води у багатоквартирних будинках нашого міста. Насоси подаватимуть воду у систему централізованого водопостачання з 7:00 до 9:00, з 12:00 до 14:00, з 19:00 до 21:00 щодня до стабілізації ситуації в енергосистемі”, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він закликав мешканців міста подбати про запаси води у квартирах.

“Мешканцям приватного сектору для забору води радимо використовувати громадські колодязі та джерела загального користування”, – додав начальник МВА.

Нагадаємо, у Чугуєві через відключення електрики призупинили роботу тепломереж. У Харкові в метро не ходять поїзди, але міськелектротранспорт здебільшого вийшов на маршрути. Прогнозів про те, коли з’явиться світло, поки що не дають.

Автор: Оксана Горун
