В Дергачах ввели резервный график подачи воды: как он будет работать

В Дергачах в связи с аварийными отключениями электричества по всей области воду будут подавать несколько раз в день по несколько часов, сообщил начальник ГВА 8 ноября.

«В связи с отсутствием электроэнергии КП «Дергачикоммунсервис» вводит резервный график подачи воды в многоквартирных домах нашего города. Насосы будут подавать воду в систему централизованного водоснабжения с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 21:00 ежедневно до стабилизации ситуации в энергосистеме», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он призвал жителей города позаботиться о запасах воды в квартирах.

«Жителям частного сектора для забора воды рекомендуется использовать общественные колодцы и источники общего пользования», — добавил начальник ГВА.

Напомним, в Чугуеве из-за отлкючения электрики приостановили работу теплосетей. В Харькове в метро не ходят поезда, но горэлектротранспорт в большей части вышел на маршруты. Прогнозов о том, когда появится свет, пока не дают.