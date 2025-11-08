В Дергачах ввели резервный график подачи воды: как он будет работать
В Дергачах в связи с аварийными отключениями электричества по всей области воду будут подавать несколько раз в день по несколько часов, сообщил начальник ГВА 8 ноября.
«В связи с отсутствием электроэнергии КП «Дергачикоммунсервис» вводит резервный график подачи воды в многоквартирных домах нашего города. Насосы будут подавать воду в систему централизованного водоснабжения с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 21:00 ежедневно до стабилизации ситуации в энергосистеме», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Он призвал жителей города позаботиться о запасах воды в квартирах.
«Жителям частного сектора для забора воды рекомендуется использовать общественные колодцы и источники общего пользования», — добавил начальник ГВА.
Читайте также: 13 «Искандеров» ударили по Харьковщине: область без света — информация ХОВА
Напомним, в Чугуеве из-за отлкючения электрики приостановили работу теплосетей. В Харькове в метро не ходят поезда, но горэлектротранспорт в большей части вышел на маршруты. Прогнозов о том, когда появится свет, пока не дают.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Дергачах ввели резервный график подачи воды: как он будет работать», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 13:37;