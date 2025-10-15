Графіки аварійних відключень світла запровадили на Харківщині ввечері 15.10

АТ “Харківобленерго” близько 18:30 15 жовтня повідомило, що в Харківській області знову застосували графіки аварійних відключень.

“Якщо у вас є електроенергія – споживайте її ощадливо!”, – закликали енергетики.

Подібні графіки на Харківщині вже запроваджували 15 жовтня вранці – з 8 до 11 години. А потім скасували. Частково без світла були Ізюм та Лозова.

На цей час відомо, що частково знеструмлений Златопіль (колишній Первомайський). Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

Раніше в Харківобленерго пояснювали, чому графіків аварійних відключень немає в доступі.

“Графік аварійних відключень – це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії. Це не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення. Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК “Укренерго”. Щодо відновлення електропостачання – рішення щодо цього так само приймає “Укренерго”. Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії. Повідомлення про застосування аварійних відключень НЕМОЖЛИВО оприлюднити заздалегідь – це аварійний захід, і інформація про причини його застосування та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією з обмеженим доступом у період воєнного стану“, – наголосила пресслужба АТ “Харківобленерго”.