У Лозовій – проблеми з електропостачанням і водою, Ізюм частково знеструмлений
Фото: АТ “Харківобленерго”
Про проблеми з електропостачанням повідомив уранці 15 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський.
Через атаки на енергетичні об’єкти в Україні, у Лозівській громаді виникли проблеми зі світлом, уточнив Зеленський.
“Знеструмлене комунальне підприємство “Лозоваводосервіс”. Запускаємо альтернативне живлення”, – написав міський голова.
За його інформацією, подачу водопостачання мають відновити вже найближчим часом.
Також пишуть про проблеми зі світлом і в частині Ізюму. У ніч на 15 жовтня в Ізюмській міській військовій адміністрації повідомляли про два “Шахеди”, які рухалися в бік міста. Невдовзі в Ізюмі пролунали два вибухи.
Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 07:32