У Лозовій – проблеми з електропостачанням і водою, Ізюм частково знеструмлений

Про проблеми з електропостачанням повідомив уранці 15 жовтня мер Лозової Сергій Зеленський.

Через атаки на енергетичні об’єкти в Україні, у Лозівській громаді виникли проблеми зі світлом, уточнив Зеленський.

“Знеструмлене комунальне підприємство “Лозоваводосервіс”. Запускаємо альтернативне живлення”, – написав міський голова.

За його інформацією, подачу водопостачання мають відновити вже найближчим часом.

Також пишуть про проблеми зі світлом і в частині Ізюму. У ніч на 15 жовтня в Ізюмській міській військовій адміністрації повідомляли про два “Шахеди”, які рухалися в бік міста. Невдовзі в Ізюмі пролунали два вибухи.