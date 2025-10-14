Аварійні відключення світла знову почалися на Харківщині: що просить обленерго
Аварійні відключення світла запровадили на Харківщині ввечері 14 жовтня.
Їх застосували через складну ситуацію в енергосистемі, викликану попередніми російськими обстрілами, пояснили в АТ “Харківобленерго” та закликали тих, хто має електрику, споживати її економно.
За даними НЕК “Укренерго”, окрім Харківської області аварійні відключення діють у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській та Черкаській областях. У Запорізькій області аварійно знеструмлюються лише промислові споживачі, а на Чернігівщині обленерго застосовує три черги погодинних відключень.
Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти у всіх регіонах, що постраждали від обстрілів, додали в Укренерго.
Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня військові РФ здійснили масовану атаку на енергоінфраструктуру України. У різних регіонах запровадили аварійні відключення світла. У Харкові діяли графіки. Про те, що світло повернули всім мешканцям Харкова та області, в обленерго повідомили вранці 11 жовтня.
Через російські обстріли вранці 13 жовтня знову почалися аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях України. Росіяни обстріляли енергооб’єкти у Чернігівській та Донецькій областях. Аварійні відключення на Харківщині скасували вдень 13 жовтня.
